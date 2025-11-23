哈瑪斯與埃及情報首長 討論加薩停火第2階段

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯(Hamas)表示，一支哈瑪斯高層領袖代表團23日和埃及情報部門負責人會談，討論了加薩停火協議的第二階段。

2名哈瑪斯成員告訴法新社，哈瑪斯首席談判代表哈雅(Khalil Al-Hayya)率領的代表團22日抵達埃及首都開羅，在23日和埃及情報局長拉沙德(Hassan Rashad)舉行會談。

哈瑪斯發表聲明，「重申致力於執行這項(停火)協議的第一階段，強調結束以色列違規行為的重要性」。

哈瑪斯在沒有提供細節的情況下指出，在開羅的會談中也討論了「這項協議第二階段的性質」。

加薩停火計畫的第二階段涉及哈瑪斯解除武裝、成立一個權力過渡當局、以及部署國際穩定部隊。

哈瑪斯拒絕解除武裝。根據獲得聯合國安理會通過的美國總統川普(Donald Trump)和平計畫，哈瑪斯將被排除在未來的加薩治理之外。

以色列與哈瑪斯過去數天來指控對方違反了這項由美國調停、在10月10日生效的停火協議。

加薩民防機構表示，以色列22日的數次空襲造成21人喪命、數十人受傷。以色列軍方則表示，一名「武裝恐怖分子」越過加薩走廊(Gaza Strip)的所謂「黃線」、並朝以色列士兵開火，以軍已撤退至黃線之後。(編輯:王志心)