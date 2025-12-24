哈瑪斯襲以 前親信稱尼坦雅胡指示規避安全破口責任

（中央社耶路撒冷24日綜合外電報導）以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的一名前親信幕僚表示，在2023年10月哈瑪斯襲擊以色列南部，造成慘重傷亡後不久，尼坦雅胡指示他思考如何讓總理規避這次安全破口的責任。

美聯社報導，尼坦雅胡前發言人費德斯坦（Eli Feldstein）目前因涉嫌向媒體洩漏機密資訊而面臨審判，他22日晚間接受以色列公共廣播公司（Kan）新聞頻道的長篇專訪時，做出這項爆炸性指控。

外界批評者多次指責尼坦雅胡拒絕承擔這場以色列史上傷亡最慘重襲擊的責任。然而，關於尼坦雅胡在事發後最初幾天的行為，外界知之甚少，而總理本人也一貫抗拒進行獨立國家調查。

費德斯坦接受Kan電視台訪問時表示，2023年10月7日襲擊後，他收到的「第一個任務」就是壓制要求究責的聲音。

「他問我：『新聞在講什麼？大家是不是還在談責任？』他要我想一個說法，可以抵消外界針對總理是否已承擔責任的媒體風暴。」

他補充，尼坦雅胡當時看起來「相當驚慌」。費德斯坦表示，之後還有尼坦雅胡核心圈內人士告訴他，所有聲明都不要出現「責任」這個詞。

2023年10月7日，哈瑪斯領導的武裝分子在以色列南部殺害約1200人，並帶走251名人質返回加薩。以色列隨即對加薩發動毀滅性戰爭，根據加薩衛生部數據，已造成加薩近7萬1000名巴勒斯坦人喪生。該部門未區分平民或戰鬥人員，但表示約有一半死者為婦女與兒童。

據以色列希伯來媒體報導，尼坦雅胡辦公室反駁這場專訪為「一連串子虛烏有、老調重彈的指控，來自一名明顯懷有私利，試圖將責任推卸給他人的人」。

費德斯坦的說法，是他被控向德國小報洩漏機密軍事資訊，以改善尼坦雅胡在去年八月加薩6名人質遇害事件後的公眾形象後提出。

此外，費德斯坦也是「卡達門」（Qatargate）醜聞的嫌疑人之一，他和另一名尼坦雅胡親信幕僚被指在為總理工作期間收受來自卡達的資金。（編譯：陳政一）1141224