哈瑪斯還人質遺體造假 以色列怒轟加薩20死

以哈脆弱的停火協議，再度在鮮血與灰燼中崩解。以色列方面宣稱軍隊又遭到哈瑪斯攻擊，並拍到哈瑪斯人員拖來一具遺體先埋起來，然後假裝成剛發現的人質遺體，騙過紅十字會人員，運往以色列，因此指稱哈瑪斯違反停火協議，當地時間10月29日凌晨，再度強力轟炸加薩多地，目前知道至少20人罹難，包括婦女與孩童。聯合國方面批評停火太脆弱，表示若沒有有效問責機制，來追究以色列與哈瑪斯的戰爭罪，就不會有穩固的停火。但美國與以色列皆非國際刑事法院ICC成員國，不受管轄，美國還宣稱這只是「一點小火光」，停火協議仍然有效。

CNN主播：「以色列國防部最新發布一段影片，顯示3名男子將一塊白色裹屍布包的東西，拖進被推土機夷平的空地，用泥土埋起來。」

加薩被炸到沒有一寸完好，要滿足停火條件中的「歸還全部以色列人質遺體」，當然也有難度。尷尬的是哈瑪斯成員從別處拖來一具遺體，稍後紅十字會人員才抵達，不疑有他就將這具「人質遺體」運往以色列。但以軍就是因為掌握到這段影片，理直氣壯再度破壞停火。

CNN主播：「哈瑪斯官方宣稱，至少20人罹難，就在以色列總理納坦雅胡下令軍隊，針對加薩進行立即而有力的空襲之後。」

這具遺體被送回以色列後，法醫鑑定發現只是一具身分不明的巴勒斯坦人遺體，惹怒了以色列總理納坦雅胡。加薩當地時間10月29日凌晨，以軍對包括加薩市與汗尤尼斯等多個地點，猛烈空襲，製造了更多遺體。

美聯社駐以記者 費德曼：「以色列襲擊加薩地帶多個目標，再度衝擊了與哈瑪斯的停火協議。以色列表示這波襲擊，是回應哈瑪斯在南加薩襲擊以軍，還指控哈瑪斯違反停火。在停火協議中，哈瑪斯承諾歸還已亡人質遺體，但哈瑪斯移交的一批遺骸，經法醫檢驗確認是之前已歸還遺體的一部份而已。以色列稱這違反停火協議，指控哈瑪斯拖延時間。哈瑪斯則稱有遵守協議，是以方違反，還否認與以軍遭攻擊事件有關。」

不只一個讓以色列方面不滿的理由，最後又導致至少20名加薩難民無辜喪命，包括在汗尤尼斯一輛車上的5人，加薩街上的3人，以及民宅中熟睡的平民，當然也包括婦女與兒童。

加薩傷者 阿巴納：「我們當時正在看納坦雅胡威脅要攻擊加薩的新聞，然後我們家就被炸了。屋頂垮在我們身上，我們的鄰居趕來將我們拉出廢墟，我、太太、女兒、兒子和岳父。」

也難怪加薩難民們灰心喪志，停火協議的斡旋者川普，似乎更在意自己因此而得到的名聲。儘管停火協議已被多次以色列的襲擊打破，美方還是堅稱停火有效。

CNN主播：「副總統范斯今天在國會山莊告訴記者：總統(川普)在中東已實現了歷史性的和平，停火協議正在維持中，這不代表就不會有零星小規模衝突。」

美聯社駐以記者 費德曼：「美方官員稱這只是雷達上一閃的小光點，他們有信心很快恢復平靜。」

20多條人命輕描淡寫地帶過，紙糊般的停火卻被形容得像堅不可摧，加薩難民們心中非常悲涼。

加薩傷者 阿巴納：「這個世界都沒在聽，只是看過(新聞)然後忽視我們，(覺得)交給上天吧！對每個膽怯的阿拉伯人、川普、納坦雅胡和逃離加薩的人來說，我們的命運就給上天管，放任我們去死。」

聯合國被占巴勒斯坦領土調查委員會成員 西多地：「以巴之間，若無法究責，就不會有和平。和平協議總是在一開始就岌岌可危，儘管被大肆宣傳得好像很好，始終是脆弱的。」

但究責談何容易，聯合國人權理事會轄下的巴勒斯坦被占領土獨立調查委員會，就唱衰停火協議，認為無法究責便不會有長久和平。美國與以色列均非羅馬公約(Rome Statute)締約國，也就不是國際刑事法院(ICC,International Criminal Court)成員國，根本不用理會ICC針對以色列總理等內閣成員，指控犯戰爭罪而發出的逮捕令。除非靠著ICC成員國團結，從貿易、外交或其他條件上施壓，但目前為止仍是川普在施壓各國。

聯合國被占巴勒斯坦領土調查委員會成員 皮萊：「以色列應對其在加薩犯下的四起種族滅絕罪刑，負起責任，因有明確的消滅加薩巴勒斯坦人的意圖。」

汗尤尼斯的清晨，許多人慶幸還能活著看見另一次太陽升起，排隊領物資、艱難地生火煮飯，在廢墟中努力嘗試多活一天。全球都知道加薩正在受苦，但有權能去攔阻的少數人，沒有行動。

