哈瑪斯：技術官僚委員會接管後 將解散加薩政府

哈瑪斯11日表示，一旦巴勒斯坦技術官僚領導委員會接管加薩走廊，就會根據美國斡旋的和平計畫，解散現有的加薩政府。但哈瑪斯沒有透露解散政府的具體時間。

哈瑪斯或國際承認的巴勒斯坦自治政府，都尚未宣布技術官僚的姓名，他們不應該具備政治背景，目前也還不清楚他們是否會獲得以色列和美國的批准。

這個由美國總統川普(Donald Trump)領導的「和平委員會」(Board of Peace)，任務是監督政府，以及在去年10月10日生效的停火協議的其他面向，包含解散哈瑪斯、部署國際安全部隊。這個委員會的成員也尚未宣布。

在此同時，加薩在達成停火協議後的死亡人數持續增加，根據巴勒斯坦醫院官員，以色列開火導致3名巴勒斯坦人死亡。

這項停火協議始於停止戰鬥，並釋放被關押在加薩的人質，以交換被關押在以色列的數千名巴勒斯坦人。由於尋找最後一名在加薩的人質遺體行動仍繼續進行中，這項協議仍處於第一階段。

一名不具名埃及官員表示，哈瑪斯已經派遣了一個代表團，與埃及、卡達和土耳其官員討論進入第二階段停火。

哈瑪斯發言人11日在Telelgram上呼籲加速建立技術官僚委員會。

埃及官員說，哈瑪斯本週將與其他巴勒斯坦派系會面，以敲定委員會的組成。該名官員指出，哈瑪斯代表團將由首席談判代表哈雅(Khalil Al-Hayya)擔任主席。

川普表示，和平委員會將監督這個委員會，並負責解除哈瑪斯的武裝、部署國際安全部隊，以色列進一步撤軍，以及加薩的重建。美方表示，上述這些議題都沒有太多進展，儘管本週預計將宣布成員名單。

以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)8日表示，保加利亞外交官穆拉狄諾夫(Nickolay Mladenov)已經被選為委員會總幹事。穆拉狄諾夫是前保加利亞國防部與外交部部長，曾擔任聯合國的伊拉克特使，隨後在2015年至2020年擔任聯合國中東和平特使。在這段期間，他與以色列保持良好關係，並經常致力於緩和以色列與哈瑪斯的緊張情勢。

根據加薩的納瑟醫院(Nasser Hospital)，兩名男子在南部市鎮巴尼蘇海拉(Bani Suhaila)遭槍殺身亡。根據阿里醫院(Al-Ahli Hospital)，11日上午，加薩市塔法區(Al-Tuffah)一名男子被以色列軍方槍殺身亡。

以色列軍方在回應塔法區的事件時表示，他們在加薩北部開火並擊中了一名接近部隊的「恐怖分子」。在後續的聲明中，軍方表示他們在加薩南部擊斃了一名靠近部隊的「恐怖分子」。

以色列和哈瑪斯互相指控對方違反停火協議。根據當地衛生官員，以色列對加薩的持續攻擊，已經導致超過400名巴勒斯坦人喪命。

以色列軍方表示，自停火協議生效以來採取任何的行動，都是為了回應違反協議的行為。