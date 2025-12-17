哈瑪星鐵道文化園區鐵道展示再加一 DL-2003號貨車移動機運抵舊打狗驛故事館

【記者 王雯玲／高雄 報導】鐵道迷注意！哈瑪星鐵道文化園區展示生力軍再加一！高雄市立歷史博物館為慶祝家族館舍「舊打狗驛故事館」開館15週年，歷時近一年規劃，在臺鐵公司供應處、北區營運處、新豐車站、前臺鐵公司董事長杜微、春臨臺灣文化事業坊、社團法人台灣交通文化資產保存學會、台灣車輛股份有限公司支持與協助，今（17）日迎來重要主角之一—「DL-2003號貨車移動機」。

高史博前（15）日晚間，待正線末班車通過新豐車站後，由故事館志工團懸掛搭配高史博館徽的「310KM重生與展望！」車頭牌，象徵DL-2003展開新生旅程後，隨即展開吊掛與陸運程序。昨（16）日運抵故事館，隨後志工團以DL-1101連掛進行基本性能測試。DL-2003即日起至明（2026）年檢修前，將展示於故事館月台前鐵道股道。

高史博館長李文環表示，DL-2003是高史博蒐藏的第一部自有貨車移動機，明年初將啟動檢修，作業繁瑣且耗費龐大，歡迎關心鐵道發展的各界藝文支持修復，期盼它未來能在舊臨港線上再度發揮餘熱，成為推廣鐵道文化的重要推力。

舊打狗驛故事館館長古庭維指出，DL-2003加入後，哈瑪星鐵道園區同時具備DL-1000型、DL-1100型和DL-2000型三款10、11、20噸級貨車移動機，不同年代與形式的臺鐵貨車移動機，讓收藏更加完整，更能展現本園區以臺灣鐵道貨運核心之場域精神。

高史博說明，貨車移動機主要任務是在車站內將貨車牽引至各側線、月台或倉庫等處接駁貨物。誕生於1980年代的DL-2003為臺鐵20噸級DL-2000型調動機，全臺僅有8輛，是臺灣鐵路貨運鼎盛時期的重要見證。DL-2003最初配屬中壢車站，後因鐵路地下化停辦貨（軍）運業務，於2014年起改配新豐車站，並在DL-2500型投入運用後逐步停用。

1970、80年代高雄港是貨運進出口重要港埠，位於哈瑪星的舊打狗驛故事館曾經是肩負南臺灣陸運重任高雄港車站，與高雄市的發展密不可分。高史博設有《大高雄歷史常設展─鐵道》展示專區，觀眾可先到館認識高雄鐵道發展史，再前往舊打狗驛故事館認識來自各地的貨運列車，更能深刻瞭解高雄港、鐵道與高雄發展關係。（圖／記者王雯玲翻攝）