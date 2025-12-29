哈登笑虧等太久！里歐納德生涯新高 快艇獵殺活塞

（記者許皓庭／綜合報導）洛杉磯快艇前鋒里歐納德（Kawhi Leonard）於今（29）日主場賽事展現驚人火力，面對東區龍頭底特律活塞，單場猛砍生涯新高的 55 分，率隊以 112 比 99 收下勝利。這不僅是里歐納德 14 年職涯首度突破 50 分大關，更追平了隊友哈登（James Harden）保持的隊史得分紀錄。他在攻防兩端的全面表現，也使其成為史上第二位達成單場「50 分、5 抄截、3 阻攻」壯舉的球員。

圖／洛杉磯快艇前鋒里歐納德（Kawhi Leonard）於今（29）日主場面對東區龍頭底特律活塞，單場猛砍生涯新高的 55 分，率隊以 112 比 99 收下勝利。（翻攝 NBA X）

全場出賽 39 分鐘的里歐納德展現極高進攻效率，全場 26 投 17 中並投進 5 記三分球。他在第三節火力全開轟下 26 分，將比賽局勢徹底拉開。賽後數據統計，他共貢獻 55 分、11 籃板、5 抄截及 3 阻攻。值得一提的是，里歐納德此役雖罰進 16 球，但意外中斷了先前連續 64 次罰球命中的紀錄。目前他本季罰球命中率高達 97.6%，場均 27.5 分則暫創個人生涯新高。

總教練泰隆盧（Tyronn Lue）於賽後對子弟兵大加讚賞，指出健康狀態下的里歐納德絕對是聯盟頂尖戰力，並透露曾提醒他接近隊史紀錄，但隨後仍因保護球員體力而控制上場時間。里歐納德則坦言，相較於追求個人數據，他更重視體能調節以應對後續賽程。隊友哈登則幽默開玩笑稱這場「50 分俱樂部」遲到了太久，但也強調里歐納德私下的努力與在場上輕鬆寫意的得分效率，確實令人賞心悅目。

近況絕佳的里歐納德在最近四場比賽中，平均繳出 39 分與 9.8 籃板的優異成績。此次單場 55 分的表現，除了改寫快艇主場「直覺巨蛋」的單場得分紀錄外，也展現出他即使在 34 歲仍具備主宰戰局的運動能力。快艇在雙星聯手穩定發揮下，擊敗東區一哥展現強大的團隊實力，後續表現值得球迷持續關注。

