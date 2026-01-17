哈登關鍵時刻繳雙十 快艇延長賽逆轉暴龍

快艇哈登（前）繳出31分、10助攻「雙十」成績。（路透）

本報綜合外電報導

美國職籃NBA「大鬍子」哈登當地時間16日在延長賽關鍵時刻發威，全場繳出31分、10助攻「雙十」成績，助洛杉磯快艇克服雙位數落後，以121比117逆轉勝多倫多暴龍。

雖然快艇球星雷納德因右腳踝扭傷缺陣，哈登仍在第4節及延長賽包辦16分，率領快艇笑納5連勝。

快艇在第3節落後11分進入第4節，不過哈登在正規時間剩下1分24秒時兩罰全中將比分追平，雙方隨後都未能取分，進入延長賽。哈登接下來4罰全中，助快艇拉開比分，他在關鍵的延長賽拿下全隊12分中的8分。

廣告 廣告

暴龍7人得分達雙位數，最高分是巴恩斯24分。

快艇近14戰拿下12勝，目前在西區排名第10，揮別開季不佳的頹勢，重新加入季後賽競爭行列。