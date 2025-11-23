哈登55分破隊史紀錄 快艇撞倒黃蜂中止3連敗
本報綜合外電報導
靠著哈登破隊史紀錄的55分，NBA洛杉磯快艇昨天131比116大勝夏洛特黃蜂，快艇中止3連敗，黃蜂則是苦吞5連敗。
36歲的哈登第1節就狂飆27分，全場26投17中、三分球16投10中、罰球14罰11中，並送出7次助攻，全場獨得55分改寫隊史紀錄。
祖巴奇也為快艇貢獻18分、9籃板和6助攻。
隊友「CP3」保羅開賽前在網路放出自己的生涯回顧影片，寫道：「回到北卡啦！真是精采的旅程，還有很多事要做，感謝這最後一次！」
40歲的保羅替補上陣3分8助攻，他預計在本季結束後退役，在聯盟奮戰了21個球季，獲得5次助攻王、6次抄截王，但他和哈登都還沒拿到總冠軍。
黃蜂方面則以克努佩爾26分全隊最高，米勒襄助21分，但無力止敗，黃蜂戰績跌至4勝12敗。
