哈米尼指控川普應對伊朗示威死傷負責 川普反嗆他「有病應下台」

美國總統川普（Donald John Trump）痛批伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）「有病」，並表示「伊朗需要新領導層」，此番言論被視為對伊朗政權最直接的批評。根據《政治報導》（Politico）消息，川普是在得知伊朗最高領袖在社群平台「X」上發表一系列針對他的貼文後，做出這番強硬回應。

川普（左）與哈米尼隔空互嗆。（圖／路透）

川普向《政治報導》表示，「伊朗需要尋找新的領導層了，」他進一步指控哈米尼：「身為一國領導人，他犯下的罪行是徹底摧毀國家，並以前所未見的程度使用暴力。」這番評論被視為川普迄今對伊朗領導層最為直接的批判。

伊朗最高領袖哈米尼當地時間17日稍早在社群平台上抨擊川普，稱其為「罪犯」，並指責美國總統應為數千名在德黑蘭街頭被殺害的抗議者負責。「我們認為美國總統是罪犯，因為他對伊朗人民造成的傷亡、損害和誹謗，」哈米尼在貼文中表示，「美國的目標是吞噬伊朗，」他聲稱川普煽動示威者走上德黑蘭街頭。

得知這些言論後，川普隨即反擊哈米尼，稱其為失敗的統治者。「這個人是個病態之人，他應該好好治理自己的國家，停止殺害人民，」他反擊道，「由於領導不善，他的國家已成為世界上最糟糕的居住地。」

與此同時，一名伊朗伊斯蘭共和國高級指揮官的女兒在波斯語電視節目中哭訴，她父親曾命令她殺害無辜平民，這段令人心碎的證詞本週在伊朗引起關注。

雖然川普本月早些時候曾威脅稱，如果伊朗繼續屠殺其人民，美國「已上膛準備就緒」，但本週已改變主意。川普表示，由於伊朗政權宣布將停止大規模處決計畫，因此他暫緩了軍事介入的計劃。然而，據報導，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也曾要求川普先別攻擊德黑蘭，而阿拉伯國家則呼籲川普避免使該地區局勢進一步不穩定。

