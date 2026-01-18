哈米尼控「對伊朗示威死傷負責」 川普嗆有病

伊朗經濟蕭條爆發示威浪潮，軍警血腥鎮壓，最高領導人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）17號在演說中，首度承認有幾千人喪生，但他公開譴責美國一手策劃併吞伊朗的「陰謀」，更直指川普必須為流血傷亡負起全責，川普反批有病，呼籲結束哈米尼長達37年的神權統治。

哈米尼指控：美國策劃「併吞伊朗」

哈米尼是在一場紀念宗教節日的演說中發表這段言論，他火力全開直指川普親自介入伊朗最近的動亂，應對抗議造成的傷亡與損失，以及他對伊朗全國及人民無端指控，負起所有罪責。

哈米尼也直言，以他在伊朗伊斯蘭共和國40多年的經驗，美國人的目的，明確且毫不含糊地指出就是要併吞伊朗。

對此，川普告訴政治新聞網站Politico，伊朗領袖哈米尼是有病的人，他應該專注於妥善治理國家，停止濫殺無辜的人民。

備戰？美林肯號航母打擊群 調往波斯灣

哈米尼對川普隔空互嗆，也讓美伊緊張關係再度升溫，CNN軍事分析師萊登指出，美國對伊朗軍事選項之一就是打擊伊朗革命衛隊，還有軍方跟警方的指揮官，另一個選擇就是轟炸伊朗關鍵的基礎設施。

美軍動武箭在弦上，林肯號航母打擊群正調往波斯灣，川普雖然說暫緩出兵，但他隨時可能會翻臉。

伊朗國內示威緩和 歐洲各地抗議遍地開花

伊朗國內的示威出現緩和跡象，但歐洲各地的抗議卻遍地開花，米蘭示威群眾高喊口號，手持美國總統川普跟伊朗末代國王巴勒維之子的照片，義大利伊朗僑民領袖表示，芮沙巴勒維王子從一開始就是促成政權民主轉移、團結人民的最核心人物。

另外，根據英國衛報報導，伊朗當局正計畫永久退出全球網際網路，未來能夠連接國際網路恐怕變成政府的特權。

