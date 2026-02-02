哈米尼警告美攻伊朗恐引爆「區域戰爭」 川普：談不成就見真章

川普表示仍希望與伊朗達成核協議，但不排除軍事選項。（美聯社）



伊朗與美國的緊張情勢再度升溫。伊朗最高領袖哈米尼稍早警告，如果美方對伊朗動武，將引發席捲整個中東的「區域戰爭」，並指控美國覬覦伊朗龐大的石油和天然氣資源。在美軍航艦打擊群逼近、川普在中東集結軍力之際，川普則稱仍希望與德黑蘭達成核協議，但不排除軍事選項，他威脅說：「談不成就會知道他（哈米尼）說得對不對。」

半島電視台報導，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）警告美國，如果對伊朗發動攻擊，將引爆1場「區域戰爭」。這番表態正值美國總統川普（Donald Trump）在中東集結軍事資產之際。

現年86歲、已掌握國家最高權力37年的哈米尼，1日在德黑蘭市中心的1場活動中向群眾表示：「他們應該知道，如果這次開戰，那會是1場區域戰爭。」當天，大批支持者聚集在市中心，紀念已故領袖何梅尼1979年從法國流亡返國週年。這起事件最終引發伊朗伊斯蘭革命，並迫使受美國支持的統治者巴勒維國王出逃。

哈米尼表示，美國想要「吞噬」伊朗及其龐大的石油和天然氣資源，並稱近期的反政府抗議「類似政變」，因為大量的政府機構、銀行和清真寺遭到攻擊。他將這波致命動盪稱為另1場「煽動叛亂」（sedition），他過去也曾用這個詞來形容2009年的「綠色運動」及其他抗議活動。

哈米尼說：「最近的煽動叛亂就像1場政變。當然，政變被鎮壓了。他們的目標是摧毀國家運作中關鍵而有效的中樞，因此攻擊警方、政府機構、（伊斯蘭革命衛隊）的設施、銀行和清真寺，甚至焚燒《可蘭經》。」

如果談不成，就會知道哈米尼是否說對

在哈米尼發表這番談話後，川普表示，他希望伊朗能達成協議。川普1日暗示說，如果伊朗未能與美國達成核協議，外界很快就會看到哈米尼所謂「美國攻擊將引發區域戰爭」是否成真。

當被問及哈米尼的警告時，川普告訴記者：「他為什麼不這樣說？他當然可以這樣講，但我們在那裡有全世界最大、最強大的軍艦，而且就在非常靠近（伊朗）的地方。」他補充說：「希望我們能達成協議。如果談不成，我們就會知道他是否說對了。」

川普1月31日表示，伊朗「正在認真與美國談判」，但拒絕透露是否已決定對伊朗發動潛在軍事打擊。根據伊朗國營媒體報導，哈米尼1日也向群眾表示，伊朗「無意攻擊任何國家，但伊朗人民將對任何攻擊和騷擾我們的人予以沉重打擊」。

伊朗外長對雙方達成共識抱持信心





CNN上週報導指出，在華府與德黑蘭就限制伊朗核計畫及彈道飛彈生產的初步談判未取得進展後，川普正考慮對伊朗發動新1輪打擊。美軍「林肯號」航艦打擊群上週已進入印度洋，讓它的位置更接近伊朗，能在必要時支援任何潛在軍事行動。

另一方面，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，只要華府承諾達成「公平且合理」的協議，他對雙方仍能達成共識抱持信心。

阿拉奇1日稍早在接受CNN記者專訪時表示，雖然伊朗不希望戰爭爆發，但已做好準備。他說：「如果戰爭開始，那將是所有人的災難。」他補充說，由於美國在中東擁有大量軍事基地，「不可避免地，這個地區許多地方都會被捲入、被牽涉進來，這將非常危險。」



