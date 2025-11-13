哈薩克加入亞伯拉罕協議 專家：川普提供替代「一帶一路」方案

川普主導的亞伯拉罕協議已經延伸到鄰近中國的哈薩克。 圖：翻攝自Republican Jewish Coalition的Instagram

[Newtalk新聞] 鄰近中國的中亞國家哈薩克上週成為美國總統川普（Donald Trump）第二任期內首個加入《亞伯拉罕協議》（ the Abraham Accords）的國家。專家認為，川普提供了取代中國「一帶一路」倡議的替代方案，並且也是迫使俄羅斯總統普丁重返談判桌，結束對烏克蘭的侵略戰爭的一種方式。

《日經亞洲評論》稍早報導，《亞伯拉罕協議》是一項旨在實現以色列與穆斯林占多數國家關係正常化的外交倡議。先前的成員包括以色列、阿拉伯聯合大公國、巴林、摩洛哥和蘇丹。哈薩克的加入標誌該協議》次將範圍從中東和北非擴展到中亞。

與之前的成員不同，哈薩克自1992年以來一直與以色列保持外交關係。美國前駐烏茲別克大使赫布斯特（John Herbst）10日在「哈德遜研究所」（the Hudson Institute）的活動上表示，這並非將敵對關係轉變為非敵對關係，而是「將一個來自新地區的溫和伊斯蘭國家」納入和平框架。

分析師認為，這一地域上的轉變——從海灣地區轉向草原——是一項策略性舉措。它將《亞伯拉罕協議》定位為美國向俄羅斯勢力範圍投射力量的工具，並為中國的「一帶一路」倡議提供了一種替代方案。

哈德遜研究所研究員齊內布·里布瓦（Zineb Riboua）告訴《日經亞洲評論》，《亞伯拉罕協議》正在從中東框架擴展到全球框架。

里布瓦說：「在此之前，美國從未找到構建一個能夠與中國的『一帶一路』相抗衡的框架的方法。這些國家希望獲得更多的貿易、更多的伙伴關係和互利共贏的舉措。《亞伯拉罕協議》可以提供這些。」

里布瓦表示，雖然美國可能無法在基礎建設方面與中國正面競爭，但美國和以色列可以在人工智慧領域引領潮流。

里布瓦指出：「雖然基礎設施對任何國家都非常重要，但未來在於技術基礎設施，尤其是人工智慧基礎設施。這些正是以色列和美國的優勢所在，而中國則不然。」

美國海軍研究生院里海地區專家夏弗（Brenda Shaffer）則認為，川普上週四（本月6日）在白宮接待哈薩克斯坦、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼和烏茲別克領袖，以及擴大《亞伯拉罕協議》的覆蓋範圍，都表明美國政府認識到歐亞大陸地緣政治格局的變化。

夏弗說：「與許多沉溺於歷史、文化和宗教的政府不同，川普政府看到了地緣政治格局的巨大轉變，即土耳其與亞塞拜然、哈薩克斯烏茲別克結成了一個不斷壯大的聯盟，這可能是幾個世紀以來在中亞地區制衡俄羅斯和中國的第一個力量。」

她認為，這一切並非偶然。夏弗爾這一轉變歸因於亞塞拜然在2020年納戈爾諾-卡拉巴赫衝突中戰勝亞美尼亞，以及美國與以色烈在為期12天的戰爭期間對伊朗核設施的襲擊。她說，這些事件標誌著俄羅斯和伊朗在該地區的影響力正在減弱。

夏弗指出，「如果你像哈薩克一樣是一個內陸國家，夾在俄羅斯和中國之間，你就必須做出正確的地緣政治決策。一個錯誤可能會讓你出局。反映了美國實力在外界眼中的形象。」

哈薩克新任駐美大使伊利亞索夫（Magzhan Ilyassov）10日在哈德遜的活動上也表達了類似的觀點。他說，川普為中東帶來和平的努力促使哈薩克決定加入《亞伯拉罕協議》。

伊利亞索夫大使說:「告訴我，還有哪項中東倡議真正起到了作用？這才是實實在在的，」並補充說，他希望這項倡議能為其他國家樹立先例。

哈德遜的里布瓦表示，《亞伯拉罕協議》的東向戰略也是川普迫使俄羅斯總統普丁重返談判桌，結束烏克蘭戰爭的一種方式。

里布瓦說，川普此舉意在向普丁發出訊號：俄羅斯曾經視為理所當然會聽莫斯科話的中亞國家，以及俄羅斯設有軍事基地的亞美尼亞，現在都是美國的朋友。今年8月，川普促成了亞塞拜然和亞美尼亞之間的和平。

她說，川普此舉意在向普丁傳達：「你逃不掉的。你必須和我們對話。」

