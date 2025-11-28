哈薩克火箭發射場損毀 重創俄太空作業能量

記者丘學陞／綜合報導

美國「有線電視新聞網」（CNN）報導，俄羅斯27日運用哈薩克境內「貝康諾太空發射場」（Baikonur Cosmodrome）執行載人火箭發射任務，未料過程中發射臺結構意外損毀，無疑將重創俄國太空發射作業能量。

報導指出，俄國於世界標準時27日上午9時28分（臺灣時間同日17時28分），進行「聯盟號」（Soyuz）MS-28任務發射作業，儘管火箭順利點火升空，但發射臺則疑因結構老舊，或因不耐發動機高溫氣體，出現局部設施崩塌；儘管俄國當局聲稱已立即進行評估，並將運用備便物資迅速修復損害，但由於俄國財政狀況吃緊，因此這也代表俄國將暫時失去唯一的載人任務發射場。

報導還說，所幸MS-28任務的2名俄籍與1名美籍「聯盟號」太空人，並未受發射臺損壞影響，仍按預定計畫進入軌道與國際太空站（ISS）對接，展開為期8個月的太空任務。

「貝康諾太空發射場」原先是由哈薩克繼承自前蘇聯，並租借予俄國用於載人太空任務。「半島電視臺」說，最新消息顯示，發射臺實際受損情形遠較俄國當局聲稱資訊更為嚴重，且有部分機構倒塌，勢必將讓後續修復與重新啟用時間面臨許多變數；這不僅是俄國自1961年來首次失去載人太空飛行的能力，也可能對ISS後續任務時程帶來更多不確定性。

俄國「聯盟號」太空船成功發射升空，但其發射臺卻因故損毀，重創俄國太空作業能量。 （達志影像／路透社）