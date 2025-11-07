哈薩克證實將加入「亞伯拉罕協議」 已與以色列建交數十年

哈薩克6日表示，將加入以色列與主要為穆斯林國家之間達成的「亞伯拉罕協議」(Abraham Accords)，這個大致上為象徵性的舉措，將促進美國總統川普(Donald Trump)推動中東和平的努力。

哈薩克已經與以色列維持了數十年的正式外交關係，其他4個阿拉伯國家則是依據在川普第一屆任期簽署的亞伯拉罕協議，正常化與以色列的關係。

由於川普企圖鞏固脆弱的加薩停火協議，華盛頓正盡可能爭取更多國家的支持，以推動更廣泛的和平倡議。

此舉正值川普接待來訪的哈薩克總統托卡葉夫(Kassym-Jomart Tokayev)，以及烏茲別克、塔吉克、土庫曼和吉里吉斯等4個中亞國家的領袖。

在這些領袖抵達白宮後，川普在真實社群(Truth Social)上發文表示，他與托卡葉夫和以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)進行了一次「良好的通話」。

川普表示，一場正式的簽署儀式很快就會宣布，並補充說「還有很多國家試圖加入這個強大俱樂部。」

哈薩克6日表示，該國參與其中「自然且符合邏輯」。哈薩克政府在一份聲明中表示：「我們預期參與亞伯拉罕協議，是哈薩克外交政策路線自然且符合邏輯的延續，建立在對話、互相尊重與區域穩定的基礎上。」

美國特使魏科夫(Steve Witkoff)稍早表示，一個新的國家將加入協議，這引發了人們初步預測這個國家可能是沙烏地阿拉伯，但這個猜測後來被否認。

哈薩克將成為2020年最初的「亞伯拉罕協議」簽署以來，第一個加入這個協議的國家，當時阿拉伯聯合大公國、巴林和摩洛哥與以色列正式建交。(編輯：沈鎮江)