哈雷被燒毀！車主「兩度碰張文」嚇傻：我也在誠品

記者戴偉臣、胡芷瑄／台北報導

北捷殺人犯張文在昨（19）日在犯下殺人案之前，就已經四處縱火，在長安東路巷弄內縱火燒車，車輛傷勢嚴重，整個倉庫也被燒得面目全非，所有犯案恐怕早有預謀。

殺人犯張文在在長安東路巷弄內縱火燒車。

殺人犯張文在北車與中山站奪去多條人命，目的疑似就是想要分散警消注意，而其中一位車主停在停車場內的重機也被燒的面目全非。

這輛哈雷車損相當嚴重。

整輛重機椅墊通通燒焦，黃色海綿都被燒成黑炭，就連車牌前面的字母都無法辨識，排氣管跟安全帽也被大火燒到掉到一旁，車損相當嚴重。

重機車主出面說明。

重機車主：「當時下午兩點多的時候我在家睡覺，然後到三點多快四點的時候，警察告訴我說我的車被燒了。」

車主臉上滿滿心疼，看到愛車變這樣，沒想到縱火兇手就是恐怖攻擊嫌犯張文。

重機車主：「一開始沒有想說兩件事情是串在一起的，但後面發現，對，是同一個人，我就覺得蠻害怕的。」

記者：「自己有覺得很慶幸的部分嗎？就是沒有正面遇到他。」

重機車主出面說明。

重機車主：「欸那時候就是我就是車子燒完，然後我去誠品那邊吃飯，對我在二樓，然後那時候我就是聽到尖叫聲，然後我就趕快跑了。」

與死神擦肩而過，剛好都碰上張文犯案，車主心裡不只有陰影，現在求償還有可能碰壁。

重機車主出面說明。

重機車主：「我也不認識他（張文），對這個人我不認識，然後他無緣無故燒我車，然後做了一破事，然後就直接跳樓，對我覺得，對啊，幹嘛。」

其他遭波及的車輛也都受損，損失慘重。

這名車主21歲，先前也是職業軍人目前待業，重機是他花了50萬重金購買，型號為哈雷8832的2013年絕版款，預估維修就要花40～50萬，讓他相當心痛，而其他被波及的車輛後照鏡也被燒到融化，整個車漆也都受損，損失慘重。

張文疑似先前做過縝密計畫並非臨時起意，相當狡詐，還輕生意圖製造斷點，不過現在警方也在積極調查到底張文犯案動機是什麼，要還給所有受害者一個公道。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

不良行為，請勿模仿！

