哈雷重機被縱火燒毀！苦主哀號…黑歷史被挖遭酸「惡人惡報，張文燒掉」

記者陳弘逸／台北報導

桃園市27歲男子張文昨晚（19日）在北捷M7出口、捷運中山站外，丟擲煙霧彈，再隨機砍人，案發前，曾跑到其他地方縱火，造成汽機車受波及。（圖／翻攝畫面）

桃園市27歲男子張文昨晚（19日）在北捷M7出口、捷運中山站外，丟擲煙霧彈，再隨機砍人，案發前，曾跑到其他地方縱火，造成汽機車受波及；其中一輛被燒毀的哈雷機車，車主無奈發文，哀號車被燒了，該如何求償，未料；被網友挖出違停慣犯，紛紛留言嘲諷「現世報」、「惡人自有惡人磨，不是不報，張文燒掉」。

張文北捷犯案前，昨天（19日）下午3時46分，先是在林森北路、長安東路一段等至少3處縱火，造成1輛自小客車、1輛貨車、3輛機車毀損；傍晚才到北捷M7出口、中山站外丟煙霧彈、砍人行兇。

遭縱火燒毀的哈雷機車車主，事後在「Threads」發文，我的車被張文燒了，對，就是投煙霧彈、砍人、跳樓的那個，請問有經驗的大大要如何進行求償程序嗎？拜託各位了，起個床車被燒。

貼文一出，未料，卻有網友翻出，該車的黑歷史，車主曾將哈雷停在社區出入口，影響居民出入，因車輪沒壓到人行道標線，因此警方無法開罰，又常聯繫不上車主移車。

有網友還透露，這台哈雷違停處，5公尺就有月租900元的停車場，更質疑「買得起哈雷重機卻租不起停車場？」；不少人看了，本來想同情，卻紛紛留言，「還要討拍喔」、「舒服」、「活該哈哈哈哈」、「現世報」、「惡人自有惡人磨，不是不報，張文燒掉」。

