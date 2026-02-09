《哈！真相大白了》主播報到 「爸媽拿走小孩壓歲錢違法？」考倒大家

主播上節目與主持人哈林同框合影。（公視提供）

主播方念華、黃明明、陳雅琳、王淑麗、錢定遠、王軍凱近日上公視《哈！真相大白了》新春特別節目參賽搶紅包，難得參與益智節目讓播報經驗豐富的主播們不敢輕鬆，現場氣氛緊張熱鬧，方念華自己有先看過去節目做功課說「我每一題都答錯」，上場前在化妝間與人切磋，還拖人下水說「錢sir教我說，念華我們就是逆著答就對了」，讓錢定遠聽了傻笑，但他也提到上這節目「比我在去年美國職棒季後賽播了18局的比賽，還要更焦慮」。

當天錄影製作單位出題「爸媽拿走小孩的壓歲錢，擅自轉包紅包給其他人，是違法行為」，陳雅琳則提到自己媽媽就是把小孩紅包入手，「轉頭分一分，說句『恭喜！』又包出去」；頗有「轉包」經驗的哈林也說「你包給我的孩子，我再包給你的孩子，兩不相欠」。

方念華則選「○」說「這個很難執法，但不代表它是合法」，還開玩笑表示一旁節目專家律師陳又新對她笑了一下，讓她更有信心；體育主播錢定遠稱自己從小到大都沒有拿到紅包，打趣說「因為都被我爸爸媽媽收走了！所以我覺得他們是違法的！」，還裝哭說「你們都騙我」，哈林一旁補刀說「這一筆帳今天要算一算！」，讓現場大笑不已。

