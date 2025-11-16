《哈！真相大白了》 徐凱希分享租屋教訓

記者周毓洵／臺北報導

徐凱希在公視《哈！真相大白了》談到過往租屋遭遇，透露自己因口頭與房東談妥退租，卻遭對方反悔、甚至被嗆「那你有證據嗎？」的血淚經驗，讓主持人庾澄慶（哈林）聽了直搖頭喊：「這房東耍賴啊！」

當被問到「租屋若不超過1年，只要雙方口頭約定即可成立，不須寫契約」，原本讓徐凱希第一時間就直覺「不可能吧」，但想到自己的遭遇又深深嘆氣，因為當時她與房東沒有留下任何文字紀錄，最終只好乖乖付上違約金。哈林聽完也替她無奈：「但你好像也不能怎樣。」

旅遊作家馬繼康提醒「不動產牽涉金額大，沒有契約就真的口說無憑」；巫苡萱也強調不論短租或長租，簽契約都是基本保障。阿布則反向舉例指出，口頭承諾也屬於契約精神的一部分，房東若沒遵守，一樣不合理。然而令人意外的是，該題公布答案後，5位來賓中只有阿布選對「○」！ 徐凱希驚呼「怎麼可能？」阿布也忍不住尖叫，哈林笑說根本分不清他是「驚喜還是驚嚇」。

節目法律專家熊大律師解釋，民法認定契約成立是看雙方是否達成共識，不論口頭或默示都算數；但像徐凱希遇到的狀況，問題出在「舉證」，因此提醒觀眾關鍵是要留下證據，錄音、文字紀錄或證人都能保護雙方權益。

巫苡萱（左）與徐凱希（右）同上公視《哈！真相大白了》談過往租屋教訓。（公視提供）

哈林庾澄慶（左4）主持《哈！真相大白了》邀阿布（左起）、劉維哲、徐凱希，與陳安陽、巫苡萱、馬繼康上節目聊租屋陷阱。（公視提供）