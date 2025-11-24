《哈！真相大白了》揭秘網紅「打馬賽克」原因 拍到路人恐觸法

庾澄慶（中）主持公視益智節目《哈！真相大白了》。（圖／公視提供）

庾澄慶主持公視益智節目《哈！真相大白了》，節目出題「去韓國逛街拍攝VLOG記錄生活，只要拍到女生就是違法？」掀起王以路、劉伊心、吳承璟、張瑄與時尚達人Duncan（何立德）、彩妝師林凱鈞6位來賓熱烈討論。

這個韓國旅遊知識題，來賓們全都答「╳」表示可以拍，劉伊心率先發難說「拍到女生背影、肩膀，應當可以吧？」，另位來賓Duncan則認為網紅、路人逛街通常在開放空間拍攝，更說「這東西成立，各國人都不要去韓國玩了吧？」，王以路也認為：「這如果成立就太不友善了吧，韓國這麼推觀光。」

沒想到答案一公布竟然是「○」，讓見聞豐富的藝人、達人們全軍覆沒，劉伊心也睜大眼摀嘴說：「真的？」連主持人庾澄慶也直說：「我也無法理解、太可怕了吧？」但仍補刀說：「可是我喜歡看到全倒的結局。」引來賓們大笑不已。

王以路好奇問「那如果我遠遠地在拍也會有事？」律師梁家瑜說：「當事人如果知道、認為刻意在拍她，硬要找麻煩，就有可能會有問題。」她也說：「所以很多YouTuber拍旅遊頻道會在路人身上打馬賽克就是這原因。」庾澄慶聽了表示：「是因為當事人沒有檢舉，萬一當事人檢舉、拍到了呢，遊客可能就有危險。」也說「避免發生問題」才是上策。

