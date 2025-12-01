《哈！真相大白了》海裕芬自曝興趣是幫人清耳屎

記者周毓洵／臺北報導

公視益智節目《哈！真相大白了》再度端出笑料滿滿的新內容！本週邀來海裕芬、林舒語、姚淳耀、梁凱晴、吳東璿與廚師陳勇孝受邀參賽，一開始就因一題「耳屎需要手動清潔才能排出？」引爆全場爆笑。海裕芬竟大方自曝，她的興趣欄位就寫著「幫人清耳屎」，甚至研究出一套工具秘技，讓主持人哈林驚呼：「你真的是耳屎專家！」

談到清耳屎經驗，海裕芬分享得有模有樣，不但特地買「夾螺絲小鑷子」提升精準度，還曾收到對方的誇讚：「妳掏耳屎好像一朵花在綻放！」她也笑說曾被醫師提醒工具一定要消毒、最好用吸的，「少手動挖比較安全」。哈林聽完立刻接梗：「妳可以開個節目叫《耳朵與我》！」全場再度大笑。專家陳偉婷也在現場科普，耳屎其實有保護作用，能防止昆蟲與細菌入侵，加上講話、咀嚼就能讓耳屎自然往外排，不需額外挖取，替觀眾釐清更多日常迷思。

廣告 廣告

另一題法律題「請朋友幫忙遛狗，結果狗咬傷路人，誰該賠？」也讓來賓討論成一團。法律專家指出，依民法規定應由「占有人」負責，也就是代為遛狗的朋友要賠償。海裕芬聽完立刻開玩笑說：「天啊，以後可以有招叫借狗咬人！」哈林急忙搖頭：「只有妳想得到這招啦！」

<哈林庾澄慶主持《哈！真相大白了》邀來梁凱晴（左起）、林舒語、海裕芬、姚淳耀、吳東璿、陳勇孝一同挑戰。（公視提供）

<公視《哈！真相大白了》海裕芬（右）搞笑與實力兼具，最後闖入決賽還摘下金牌。（公視提供）