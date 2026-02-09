《哈！真相大白了》紅包真相題引爆討論

記者周毓洵／臺北報導

由庾澄慶（哈林）主持的公視益智節目《哈！真相大白了》推出新春特別節目，直接在除夕夜端出「紅包真相題」引爆討論，節目拋出「爸媽拿走小孩的壓歲錢，甚至轉包給別人，是否違法？」讓一票知名主播當場分成兩派，還有人驚呼：「原來我爸媽都違法了！」趣味又燒腦的內容，將於2月16日除夕夜晚間8點在公視播出。

《哈！真相大白了》新春特別節目邀來主播方念華、黃明明、陳雅琳、王淑麗、錢定遠、王軍凱同台搶紅包，平時播報新聞氣定神閒，站上益智舞台卻人人繃緊神經。方念華笑說自己事前還特地做功課，「我發現我每一題都答錯！」上場前還在化妝間和錢定遠互相「取暖」，甚至拖人下水笑稱：「錢sir教我說，念華我們就是逆著答就對了。」讓錢定遠只能傻笑。錢定遠也坦言，這次上節目的壓力，竟然比去年播報美國職棒季後賽連續18局還大，「那個真的比較不焦慮，這個比較可怕。」一句話讓全場笑翻。

節目最有感的一題，正是「爸媽拿走小孩的紅包，還轉包給其他人，算不算違法？」氣象主播王淑麗選擇「╳」，直覺認為「只要小孩子不哭不鬧，應該就沒事吧？」哈林立刻露出詭笑補一句：「小孩不但不哭，他還不知道，嘿嘿。」瞬間戳中不少觀眾童年回憶。

陳雅琳也分享自身經驗，笑說媽媽收走紅包後「轉頭分一分，說一句『恭喜！』就又包出去了。」哈林則補充自己也很有「轉包經驗」，幽默表示：「你包給我小孩，我再包給你小孩，兩不相欠。」

不過方念華這題選「○」，冷靜分析：「這個很難執法，但不代表它是合法的。」還笑說一旁的節目專家律師陳又新對她笑了一下，讓她信心大增。體育主播錢定遠則自嘲，自己從小到大幾乎沒拿過紅包，「因為都被我爸媽收走了！所以我覺得他們是違法的！」甚至當場假哭喊：「你們都騙我！」哈林立刻補刀：「這筆帳今天要算一算！」笑聲不斷。

答案揭曉後，正確答案竟然是「○」，讓答對的方念華、黃明明振臂歡呼，錢定遠更笑說：「正義終於得伸張！」陳又新也在節目中補充說明，紅包屬於贈與未成年小孩，所有權其實歸小孩，但父母有管理與處分權，不過前提必須是「為了小孩的利益」；如果轉包導致財產變少，就可能涉及法律問題。聽到「成年後兩年內可追索」的說法，錢定遠乾脆兩手一攤笑說：「那就當作孝親了。」

哈林庾澄慶主持《哈！真相大白了》邀主播王軍凱、王淑麗、黃明明、方念華、陳雅琳、錢定遠一同上節目。（公視提供）

庾澄慶主持《哈！真相大白了》新年特別節目，公視國際新聞主播黃明明（左）挺進最後關卡。（公視提供）