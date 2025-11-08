哎呀手滑了！韓男星誤PO「芳名錄價格表」捲桃色爭議 遭經紀公司宣布解約

南韓音樂劇男星金駿永近日因為疑似誤將手機相簿內一張寫有女性花名與價目的發票照片上傳到個人社交帳號，形象因此大受打擊，遭經紀公司宣布解約。（圖／翻攝IG／jjun___0）

南韓音樂劇男星金駿永（김준영）擁有俊美外型與充滿爆發力的高音聲線，是南韓音樂劇界的當紅炸子雞。然而他近日因為疑似誤將手機相簿內一張寫有女性花名與價目的發票照片上傳到個人社交帳號，遭質疑出入特種營業場所，形象因此大受打擊。事發後，金駿永的經紀公司雖第一時間出面強硬否認，還揚言要對「傳播不實訊息」的網友採取法律行動。然而，該公司在當日晚間又改口發布道歉聲明，金駿永本人也公開手寫道歉信並表示自己會「終生反省」，經紀公司隨即發布公告，宣布與金駿永正式解約。

綜合韓媒報導，日前金駿永在其個人社交帳號公開了數張背景為酒杯、打火機與菸灰缸的照片，然而近景卻是他以左手拿著一份寫有女性名字與價目的「花名錄」，疑似是拍照記錄後誤傳至社群平台。這則發文雖然很快遭到刪除，但已經被網友截圖下來，在南韓網路上傳播，質疑他涉及出入特種營業場所，且懷疑是否有陪酒酒局、性交易等更進一步的行為。

對此，金駿永所屬經紀公司「HJ CULTURE」很快在社群上公開回應，強調金駿永「並無涉及任何非法行為」，還宣稱要對惡意傳播相關訊息的網友採取法律行動。不過在同日晚間，該公司又改口表態，表示對旗下藝人的事件對大眾與相關人士造成困擾而致歉，並宣布金駿永將立刻退出目前餐眼的所有作品，等同於證實對金駿永的相關指控。

昨（7）日晚間，金駿永也在其個人社交帳號上公開手也道歉信，表示自己「無論是否涉及違法行為，我都因為缺乏正確認知而做出了不當的行為」。之後，金駿永許諾會承擔起責任，立刻全數退出手頭上正在演出的作品，也向音樂劇團隊、經紀公司同仁道歉。最後，金駿永向所有喜愛他的粉絲表明歉意，提及會將這件事永遠記在心中，以此來警惕自己。經紀公司也隨即發布聲明切割金駿永，表示雙方的合約已經結束，並對帶給大眾的困擾感到抱歉。

