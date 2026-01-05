哎呀！石虎和美公路被撞死 驚見雙眼爆裂

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣和美鎮美港公路今（5）日有民眾發現1隻保育類石虎躺在路邊，雙眼爆開、吐血慘死，縣議員賴清美接獲通報趕抵查看，對於原本棲息在山區的石虎竟然會跑到靠海的和美地區，感到不解，懷疑是石虎當時要穿越馬路時被車輛撞死，已通報縣府農業處前往處理。

和美鎮美港公路驚傳石虎遭路殺，初步研判為覓食跨越道路遭撞。（縣議員賴清美提供）

今（5）日上午9時許，有民眾行經和美鎮美港公路往國道三號路段時，發現路邊躺著一隻動物，動作僵硬，雙眼爆裂、口鼻滲血，死狀慘烈。民眾一度懷疑是流浪貓，但又看出身上斑紋與臉部特徵不同，急忙通報縣議員賴清美。

賴清美隨即前往現場了解，並請目前就讀屏東科技大學森林系碩士班的兒子協助辨識，從斑紋與體型確認為石虎，隨後通知縣府農業處處理，曾煥燁表示：「石虎屬於夜行性動物，平時活動多在山區與溪流周邊，沒想到會跑到靠海的和美，顯示它可能因覓食或族群擴散而跨越道路。」

賴清美指出，彰化鹿港鎮媽祖大道曾於2023年發生石虎路殺案例，沒想到今年元旦過後短短幾天，和美鎮竟又傳出類似事件，且死狀極為悽慘。她呼籲縣府與相關單位，加強道路警示及保護措施，降低珍貴野生動物遭車輛撞擊的風險。

彰化縣農業處表示，初步研判石虎路殺地點位於台61線，可能因覓食行為，從烏溪一帶跨越道路時不幸遭撞。遺體已送往農業部生物多樣性研究所進行解剖分析，後續將向公路總局通報，評估在該路段設置防護設施或警示標誌。農業處提醒，冬季與春季是石虎覓食及族群活動高峰期，用路人應減速慢行，並注意道路周邊生態警示標誌。

農業處統計，彰化縣去年共發生6起石虎路殺事件。縣府自2024年起推動「石虎棲地生態服務給付推動計畫」，透過布設監測攝影機，鼓勵社區與民眾參與生態監測。監測結果顯示，和美鎮靠近溪流一帶屬石虎高密度活動區域，是重要棲地與族群聚集範圍。

專家呼籲，除了道路防護外，還應加強棲地連結與保護，避免都市化、道路開發破壞其生活環境，讓野生動物能安全穿越自然與人類活動區域。