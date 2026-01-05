哎呦威！A-Lin飯店唱歌遭投訴影片被挖出 網笑：是沒有投幣呀？

A-Lin日前在台東跨年晚會登場演出，讓民眾大讚。（翻攝自A-Lin IG）

歌手A-Lin日前在台東跨年晚會登場演出，除了超強的唱功，台上臨時反應更是讓許多人回味至今。民眾還翻出A-Lin過去在直播唱歌被投訴的影片，網有笑翻說，「應該是沒有投幣的關係」。

歌手A-Lin在台東跨年時展現了超強唱功，飆唱〈我心已打烊〉〈失戀無罪〉等經典歌曲，全唱大合唱的畫面更是驚艷了不少人，另外，她與張惠妹的臨場反應也成了熱門話題，許多民眾還笑喊，她清唱的「那魯ONE、那魯TWO」至今揮之不去，有趣的是當時她唱完還說「不好意思，你有沒有投幣？先去換零錢」，讓現場笑翻。

有網友在Threads上分享一段A-Lin過往疫情期間隔離的直播片段，她隨興哼唱，沒想到電話突然響起，只見A-Lin笑著道歉，「蛤，哦不好意思、不好意思、Sorry」，隨後便笑說，「太大聲！被投訴！我的老天啊，哎呦威呀」。

這段影片也引起網友熱議並說，「應該是沒有投幣的關係」「搞什麼！張婷婷都沒人投訴，竟然投訴A lin」「可能以為是在播歌吧，結果是真的Alin 唱」「請飯店改進，隔音也太差了，丹田都還沒出來作客呢」「幸好A-Lin沒有停止直播，大家才有辦法一起見證這荒謬事」。

