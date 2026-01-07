【哎！早知道…EP7】想要好格局一定要大拆隔間嗎？29 坪中古屋微調隔間，創造2+1房外還自帶兩個儲藏室！
編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 耀昀創意設計
屋主早知道
有裝修需求跟預算的屋主，在確定買房之後第一步一定是上網搜尋圖片與資料，預先物色適合的室內設計公司。本案在金融業工作的屋主工作忙碌之餘，看到設計家網站上耀昀創意設計的案例，對於簡約風格與空間感的呈現十分心怡，因此委託蔡昀璋總監設計這間屋齡超過30年的老屋。住宅格局調整讓公私領域坪效放大、空間感增加，並在29坪有限的空間規劃出2+1房與兩間衛浴，透過玻璃拉門解決了書房與客房的採光需求。設計師透過格局微調後善用畸零空間讓玄關擁有儲藏室，並增設窗邊休憩臥榻，透過簡約的木質元素，將老舊的公寓翻新成清新的北歐風格宅。
個案基本資料
地點：台北市
屋齡：30 年
屋型：老屋
風格：北歐風
室內：29 坪
格局：2+1 房 2 廳 2 衛
居住人數：2 大 1 小
職業：金融業
改造了什麼
重點1：收納規劃
原屋的收納櫃並沒有做最妥善的安排，加上櫃體色彩過於厚重，讓整體空間顯得紊亂壓迫。設計師重新規劃後活化落塵區空間，讓櫃體牆體化並選用隱藏櫃門，廚房電器櫃外移依照使用動線配置；電視牆調整牆面後擁有對外的機櫃，書房也擁有可擺放大提琴的空間。餐廳區也透過改造增設了第二個儲藏室，降低零散櫃體壓迫空間。
重點2：格局重塑
格局上透過隔間牆的微調，提升整體坪效使用。廚房維持封閉式設計，但將門片更換成玻璃材質，因應書房與琴房需求，將原本的客房空間透過稍微退縮隔間，創造一個多功能書房。外側選用玻璃拉門優化採光、串連空間；於書房內的臥室入口則用不透明滑門，在隱私與空間感找到最佳平衡。
重點3：引入採光
老屋常見的採光問題，設計師在微調隔間時就不免採光窗被遮擋，另外，避免凸出的櫃體與隔間造成視覺阻礙，並將不需要100%隱私的廚房、書房空間改為玻璃材質。客廳唯一的採光窗選擇寬版斑馬簾，在拉起時也能最大化進光量。
平面圖解析（BA對照）
這間 29 坪老屋並沒有大刀闊斧拆除格局，而是仔細疏理空間聽房需求後，微調隔間讓個區域的收納得以被妥善規劃。不到30坪的空間內更在玄關、餐廳區域植入了兩個儲藏室，降低各場域外露的櫃體，保留寬敞的空間感並能滿足家裡的收納需求。隔間牆改造上也依循著「雙向運用」的概念，像是電視牆與後方臥室與書房能擁有相對應的收納櫃體；餐廳增設的儲藏室另一面則作為主臥旁的污衣櫃。窗邊臥榻下方能儲物外，牆面也利用淺淺的深度做了壁龕設計，活用樑柱與格局產生的畸零空間植入隱藏式收納，改寫30年老屋樣貌，成為能乘載未來生活的新居。
（Before+After）平面圖提供_耀昀創意設計
早知道就這樣
1.玄關這樣改
原始的並沒有妥善的規劃玄關，而是利用獨立的及腰矮櫃界定出落塵區，耀昀創意設計重塑空間後創造出一個獨立的玄關，並利用畸零區塊打造一個步入式儲藏室，另一側也將櫃體嵌入牆體，木皮鋪貼的櫃體作為觀景櫃，可用來收納零錢、信件等小物，並在櫃內加裝燈帶照明創造回家儀式感；一旁的鞋櫃則利用隱藏式門片，消弭櫃體的突兀感但保有順手的收納機能。
Before
After
2.廚房這樣改
原本的廚房為封閉式設計，設計師雖然保留了封閉格局，但是將門扇換成霧面玻璃材質，降低空間的封閉感；拆除外部老舊的櫃體，將冰箱、電器櫃等等依照使用動線依序排列，釋放局促的料理空間，透過功能的重新編排優化使用上的便利性。電器櫃外移的好處，也讓日常簡單的早餐料理，可以不用進到廚房內部，直接在公領域就能完成，並在鄰近的餐廳區用餐。
Before
After
3.餐廳這樣改
拆除原本老舊的餐邊櫃，維持立面的簡潔，為了優化空間動線，在兩間並排的衛浴外側增設儲藏室並連接餐桌；面對空間內的入口，設計師皆透過隱藏門設計消弭立面被截斷的問題。在公領域空白處規劃的用餐空間不僅讓 29 坪住宅擁有兩個儲藏室，更串連起廚房、餐廳、客廳與客浴室的動線，取捨後的餐廚空間更顯條理。
Before
After
4.客廳這樣改
客廳空間沒有做太多變動，只是透過輕隔間的調整便將整個廳區大幅優化。首先將沙發背牆稍微往前推，不僅創造落塵區儲物間，也修飾掉原本的樑柱；拆除老臥榻重新規劃，統一座面高度延長座位尺度外，更運用樑柱落差打造壁龕收納，可以作為展示空間打造沙發以外的休閒區域。設計師將電視主牆稍微調整後呈現出一個凸字牆面，於左邊外側的凹陷空間規劃玻璃電視機櫃，下方還與留掃地機器人停放的空間。
Before
After
5.書房這樣改
因應屋主想要有書房與琴房的需求，但在有限的坪數中，並沒有餘裕多規劃一間多功能房，耀昀創意設計蔡昀璋總監將原本的主臥一分為二，將電視牆右側的入口選用玻璃拉門，預留充足的牆體厚度讓門扇可以完全隱藏與牆內。原本房間內稍微架高地板的區域規劃成書房兼琴房，面窗處規劃書桌、並將書櫃嵌入樑柱下；微調電視牆後的另一個內凹空間則剛好作為擺放大提琴的空間。由書房通往主臥的門扇改以滑門設計，白天時可以打開臥室滑門，讓採光透進房間；傍晚要就寢時，若屋主仍要在書房辦公也可以收合，維持外側玻璃拉門的敞開，降低辦公時的封閉感。
Before
After
耀昀創意設計／蔡昀璋
地址：台北市萬華區莒光路231號1樓
電話：02-23042126
Email：thomas@alfonsoideas.com
網站：http://www.alfonsoideas.com
