員山國中畢業筆有梗「早起的蟲兒有鳥吃」背後故事超勵志

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員山國中畢業禮物筆早起蟲有烏吃超有梗。（記者張正量攝）

（另開新視窗）

記者張正量／宜蘭報導

宜蘭縣員山國中今年畢業禮物引發話題，六十一名應屆畢業生收到的紀念筆上印著「早起的蟲兒有鳥吃」，這句看似顛倒邏輯的標語，其實源自十三年前校內雙語標語的誤植，卻在師生間逐漸成為象徵努力與逆轉命運的精神標語。

校長傅偉表示，一0二年廠商製作校園中、英標語時發生錯誤，原本應為「早起的鳥兒有蟲吃」，沒想到中文卻翻成「早起的蟲兒有鳥吃」，當時一名女學生主動向師長分享，她認為這句話很有「員山精神」：偏鄉學校的孩子或許不像大校學生那樣耀眼，但只要願意提早努力、持續前進，也能突破環境限制，創造屬於自己的成果。

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因為有梗和另一寓意，員山國中校長傅偉說，這段分享深深打動校方，因此決定將這個「美麗的錯誤」轉化為鼓勵學生的座右銘。今年在家長會長建議下，特別將標語印製在畢業紀念筆上，製做了一佰支，希望孩子們未來每次拿起這枝筆，都能想起曾經學會的堅持與自信。

這份別具意義的畢業禮物曝光後，在網路上引發熱烈討論，不少網友留言稱讚校方「把生命教育真正融入日常」，也有人感動表示：「這句話提醒我，未來永遠掌握在自己的努力裡。」