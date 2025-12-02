員山大湖風景區簡易臨時停車場 啟動設計作業

宜蘭縣代理縣長林茂盛帶領縣府團隊來到大湖風景區，向縣民及鄉親說明大湖歷年及未來後續的建設計畫，簡易臨時停車場及貨櫃公廁等相關服務設施計畫，目前已啟動設計作業，最慢於一一五年九月開園啟用，提供遊客休閒遊憩的新選擇據點。（圖：宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣以水聞名的員山鄉，坐落在宜蘭河中上游地帶，擁有特殊的水源地與湧泉水域環境，這裡隨處可見湧泉、湖泊及埤塘等景觀，而在數座埤湖之中，有一座湖面形狀宛如天鵝，其湖水來自地下湧泉，四季水色不同，春綠、夏黃、秋灰、冬藍，如此特殊的水塘景觀就在大湖風景特定區裡的金大安埤。代理縣長林茂盛於昨（二）日帶領縣府團隊來到大湖風景區，向縣民及鄉親說明大湖歷年及未來後續的建設計畫，簡易臨時停車場及貨櫃公廁等相關服務設施計畫，目前已啟動設計作業，在完成設計並俟一一五年度預算經議會審議通過後，將於一一五年二月辦理工程發包作業，預計於一一五年完成簡易臨時停車場及貨櫃公廁等建設後，先行開放園區，提供遊客休閒遊憩的新選擇據點。代理縣長林茂盛表示，請工旅處最慢於一一五年九月開園啟用。

代理縣長林茂盛帶領縣府團隊來到大湖風景區，由縣府工商旅遊處長李東儒進行簡報，員山鄉長張宜樺、縣議員簡浴沂、鄉代會副主席高明芳及多位鄉代共同參與。

大湖風景特定區係民國七十二年劃設之縣轄風景區，長久以來因為特定區範圍大部分均為私有土地及大湖湖域訴訟等問題，致公部門未能投入較整體之觀光建設計畫；一○九年宜蘭縣政府在取得農田水利署宜蘭管理處及員山鄉公所同意所管理之既有公有土地納入規劃建設使用後，即爭取交通部觀光署之建設經費，迄今年一一四年共計已完成四期工程建設計畫，總投入工程經費約九二九○萬元。