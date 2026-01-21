員山福園農曆春節期間 殯葬服務不打烊

宜蘭縣立殯葬管理所員山福園於春節期間，殯葬服務不打烊。（記者董秀雲攝）

宜蘭縣立殯葬管理所員山福園於春節一一五年二月十六日至二月廿一日農曆十二月廿九日至一月五日期間，火化及禮廳暫停使用，另為配合喪家需求及加強便民服務，上開期間上午照常受理冷凍、停柩，只受理入館不出館及法事間預約登記業務。一一五年二月廿二日農曆一月六日起恢復正常營運及受理業務。

員山福園為服務鄉親幾乎全年無休，惟農曆春節期間配合政府機關放假及醫療院所休診，喪家習慣擇訂過年前將後事處理完竣，員山福園本於便民服務與顧及鄉親實際需求，服務中心櫃檯、火化及禮廳於一一五年二月十四日及二月十五日全日照常受理登記及運作，俾利喪家在農曆年前處理完成治喪事宜，讓民眾能夠安心好過年。

一一五年二月十六日至一一五年二月廿一日期間，櫃檯值班人員上午八時至十二時仍照常受理冷凍、停柩，只受理入館不出館及法事間等相關設施預約登記，火化及禮廳則暫停使用；另納骨設施開放祭祀時間為每日上午八時至下午四時，但不受理安奉及遷出業務。

春節期間，喪家或家屬若欲預約申請火化及禮廳設施使用，請備妥死亡證明書，相驗屍體證明書或由醫院出具有醫師簽章及收發章之臨時死亡證明單正本、亡者、申請人亡者三親等以內之家屬身分證影本、代辦業者一一五年服務證及公司長條章戳等證明資料，於每日上午八時至中午十二時由值班人員受理。