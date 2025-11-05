員山童玩公園三期工程說明會 地方：切勿再延宕

員山童玩公園第二期工程目前在驗收階段，代理縣長林茂盛說，三期工程，即將於明年二月動工。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣政府規劃的「員山童玩公園興建計畫」案，五日在員山童玩公園舉行地方說明會，由代理縣長林茂盛主持，率領相關局處一同說明，童玩公園三期工程，即將於明年二月動工。地方盼納入整體交通規劃，並要求如期、如質完工，切勿再延宕。縣府表示，會將各方意見納入檢討。

林茂盛表示，「童玩公園」是宜蘭縣全民引頸期盼以久的興建計畫案，在縣府積極爭取中央經費及議會與地方民意支持下，第一期景觀工程，已於一一二年完工；斥資二億四千萬元第二期工程目前在驗收階段；而且第三期工程也正在進行發包作業中，總工期為七百二十天，預定將在一一五年動工，接續的第四期工程（景觀）規劃設計也會啟動，以期能即早完成這項興建計畫案。

員山童玩公園興建計畫第三期工程經費二億四千一百萬元，工程內容為主體建築之展演廳、旅客服務中心、淋浴式廁所等三棟建築物，預計在一一七年初竣工，第四期景觀工程也會接續施作。未來員山童玩公園興建全部完成後，將是結合童玩創生、遊戲探索及展演共融的基地，深耕童玩知識教育與童玩文化的親子共樂兒童夢土，期待發揮在地環境特色資源，串聯周邊社區休閒、文化觀光產業，帶動宜蘭童玩創生的軟實力。