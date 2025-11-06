員山童玩公園興建說明會 舉行

宜蘭縣政府舉辦「員山童玩公園興建計畫」地方說明會，代理縣長林茂盛親自主持。（記者董秀雲攝）

▲宜蘭縣政府舉辦「員山童玩公園興建計畫」地方說明會，代理縣長林茂盛親自主持。（記者董秀雲攝）

宜蘭縣政府規劃的「員山童玩公園興建計畫」案，特於日昨在員山童玩公園舉行地方說明會，由代理縣長林茂盛親自主持，縣文化局長黃伴書、縣府建設處長邱程瑋共同出席，代表對此計畫案的重視與推動的決心。員山童玩公園興建計畫舉行地方說明會由田中央聯合建築師事務所黃聲遠進行簡報，員山鄉長張宜樺、縣議員黃浴沂、縣議員黃雯如、鄉代會主席林子凱、副主席高明芳及多位鄉代與村長共襄盛會。面對與會民代提出意見回應，保証員山童玩公園三期工程，如期於明年一一五年初的一月或二月如期動工，緊接著第四期的景觀綠美化工程進場施作，以縮短啟用時間讓童玩公園早日興建完成。至於園區的交通及停車場，縣府也會重視。防汛道路增加寬度也可解決停車問題，允諾絕不能讓縣民進不了園區事情發生，三期工程預定一一七年初竣工。

廣告 廣告

代理縣長林茂盛表示，「童玩公園」是宜蘭縣全民引頸期盼以久的興建計畫案，在縣府積極爭取中央經費及議會與地方民意支持下，第一期景觀工程，已於一一二年完工，第二期工程目前在驗收階段，而且第三期工程也正在進行發包作業中，總工期為七二○天，預定將於一一五年初動工，接續的第四期工程景觀綠美化工程規劃設計也會啟動，以期能即早完成這項興建計畫案。

員山童玩公園興建計畫第三期工程經費二億四一○○萬元，工程內容為主體建築之展演廳、旅客服務中心、淋浴式廁所等三棟建築物，預計在一一七年初竣工，第四期景觀工程也會接續施作。未來員山童玩公園興建全部完成後，將是結合童玩創生、遊戲探索及展演共融的基地，深耕童玩知識教育與童玩文化的親子共樂兒童夢土，期待發揮在地環境特色資源，串聯周邊社區休閒、文化觀光產業，帶動宜蘭童玩創生的軟實力。

縣議員黃浴沂表示，很痛心，質疑童玩公園的意義在哪裡？直批建築師黃聲遠不了解，員山童玩公園絕對不可離開員山鄉，工程更不要拖延，一定要如期完工，帶動地方發展。

副主席高明芳關心停車場及交通運輸問題，面對員山童玩公園的展演廳觀眾席可容納一千人，擔心人潮及車潮的進出問題，提議對防汛道路土地要預留，將來可以解決停車問題。

廣告 廣告

主席林子凱也提出書面意見，童玩公園後方堤防道路因路寬不足八公尺，導致民眾雙向會車困難，行車安全堪慮，因此反映期盼能於園區規劃設計將園區部分範圍自道路側退縮二公尺，作為未來道路拓寬及緩解園區停車空間不足的備用地。

縣議員黃雯如表示，童玩公園早日興建完成是共同心聲，質問代理縣長林茂盛，一一七年能如期完工嗎？林茂盛保証三期工程如期於一一七年初完工。

員山鄉長張宜樺表示，鄉親期待已久的童玩公園，縣府投入建設，代表鄉民希望早日興建完成。