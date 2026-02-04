員山鄉枕山農村社區土地重劃工程動土

員山鄉枕山農村社區重劃工程舉行動土典禮，由內政部土地重劃工程處長蕭喻鴻、代理縣長林茂盛及議長張勝德、員山鄉長張宜樺及鄉親共同祈許工程順利完工，以提升當地的居住環境。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

員山鄉枕山農村社區重劃工程四日舉行動土典禮，由內政部土地重劃工程處長蕭喻鴻、代理縣長林茂盛及縣議員、員山鄉地方人士等共同祭拜與祈禱，祈求開工平安順利。

林茂盛表示，枕山社區位於枕頭山休閒農業區內，鄰近望龍埤風景區、湖山國小及慧燈中學等，未來發展可期。經過土地重劃後，釐整地籍紊亂及產權問題，亦可改善區內既有道路交通瓶頸及聚落居住生活環境，重劃完成後將成為未來枕山社區農業及社區發展新據點。

林茂盛說，重劃工程費用部分由地主負擔外，其餘工程經費一億三千二百九十八萬元由政府補助，特別感謝內政部土地重劃工程處及地方人士的共同努力促成。

四日動土典禮有縣議會議長張勝德、議員黃浴沂、黃雯如及員山鄉長張宜樺、鄉代及鄉親，參與貴賓共同祈許工程順利完工，以提升當地的居住環境。