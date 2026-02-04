員山鄉枕山農村社區土地重劃工程 動土

宜蘭縣員山鄉枕山農村社區重劃工程舉行動土典禮，由內政部土地重劃工程處長蕭喻鴻、代理縣長林茂盛共同主持。（圖： 宜蘭縣府地政處提供）

▲宜蘭縣員山鄉枕山農村社區重劃工程舉行動土典禮，由內政部土地重劃工程處長蕭喻鴻、代理縣長林茂盛共同主持。（圖： 宜蘭縣府地政處提供）

宜蘭縣員山鄉枕山農村社區重劃工程昨（四）日上午舉行動土典禮，由內政部土地重劃工程處長蕭喻鴻、代理縣長林茂盛及縣議員、員山鄉地方人士等，出席的貴賓包括宜蘭縣議會議長張勝德、黃浴沂議員、黃雯如議員、林麗議員及員山鄉長張宜樺、鄉代表、立委特助及鄉親，共同祭拜與祈禱，祈求開工平安順利，工程順利完工，以提升當地的居住環境。

代理縣長林茂盛表示，枕山社區位於枕頭山休閒農業區內，鄰近望龍埤風景區、湖山國小及慧燈中學等，未來發展可期。經過土地重劃後，釐整地籍紊亂及產權問題，亦可改善區內既有道路交通瓶頸及聚落居住生活環境，重劃完成後將成為未來枕山社區農業及社區發展新據點。重劃工程費用部分由地主負擔外，其餘工程經費一億三二九八萬元由政府補助，特別感謝內政部土地重劃工程處及地方人士的共同努力促成。

這項重劃工程自一○九年起辦理先期規劃、非都市土地開發計畫審議、聽證與重劃意願調查作業、歷經多次會議及地方說明會等，於一一三年八月廿二日取得開發許可，一一三年十二月重劃意願同意比例超過半數，一一四年二月廿四日內政部核定本區重劃計畫書圖，於一一四年五月一日公告期滿後實施。地政處進一步指出，後續重劃工程建設也須各相關機關及單位溝通協調及全力配合，以促使工程如期如質完工。

此次動土典禮於社區內舉辦，期藉由凝聚地方共識，共同推展這項重劃案之建設等相關工作。重劃後將減少土地經界糾紛，並使各宗土地坵塊完整、面臨道路，成為適合建築使用之土地，以提高土地利用效益，並規劃公共設施包括公園、廣場、滯洪池及多功能產銷中心用地等，以符社區農村發展期待及完善農村優質居住環境。