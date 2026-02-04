員山鄉枕山農村重劃工程今動土 林茂盛、張勝德盼帶動農業社區發展 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

宜蘭縣員山鄉「枕山農村社區重劃工程」今（4）日舉辦動土典禮，宜蘭縣府表示，典禮現場由內政部土地重劃工程處長蕭喻鴻、代理縣長林茂盛、宜蘭縣議長張勝德，以及宜蘭縣議員黃浴沂、黃雯如和林麗，還有員山鄉長張宜樺與員山鄉地方人士等共同見證，並祈求開工平安順利。林茂盛及張勝德共同表示，枕山社區位於休閒農業區內，未來農業觀光發展可期，未來希望透過土地重劃，讓枕山地區成為農業與社區發展的新據點，進而帶動鄰近社區發展。

林茂盛表示，枕山社區位於枕頭山休閒農業區內，鄰近望龍埤風景區、湖山國小及慧燈中學等，未來發展可期。經過土地重劃後，釐整地籍紊亂及產權問題，亦可改善區內既有道路交通瓶頸及聚落居住生活環境，重劃完成後將成為未來枕山社區農業及社區發展新據點。

「後續重劃工程建設也須各相關機關及單位溝通協調及全力配合，以促使工程如期如質完工。」林茂盛也說，重劃工程費用部分由地主負擔外，其餘工程經費1億3298萬元由政府補助，特別感謝內政部土地重劃工程處及地方人士的共同努力促成。

宜蘭地政處說明，這項重劃工程自109年起辦理先期規劃、非都市土地開發計畫審議、聽證與重劃意願調查作業、歷經多次會議及地方說明會等，於113年8月22日取得開發許可，113年12月重劃意願同意比例超過半數，114年2月24日內政部核定本區重劃計畫書圖，於114年5月1日公告期滿後實施。

「希望藉由凝聚地方共識，共同推展這項重劃案之建設等相關工作。」林茂盛強調，重劃後將減少土地經界糾紛，並使各宗土地坵塊完整、面臨道路，成為適合建築使用之土地，以提高土地利用效益，並規劃公共設施包括公園、廣場、滯洪池及多功能產銷中心用地等，以符社區農村發展期待及完善農村優質居住環境。

照片來源：宜蘭縣府

