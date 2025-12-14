員山鄉私人魚池遭偷釣魚 ３名大學生涉案

三名大學生相約去雙連埤觀星，看完星星後剛好經過魚池，臨時起意釣魚，拍照留念後就將魚放回水池，警方將依毀損罪嫌送辦。（宜蘭警分局提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

三名大學生日前在宜蘭雙連埤一家餐廳的養殖池旁釣魚，雖然三人未把從池內釣獲的鱸魚、吳郭魚帶走，因為魚體受傷賣相不佳，導致店家虧損逾萬元以上，因而報警提告。宜蘭警分局掌握涉案對象，十三日下午已通知到案說明，將依毀損罪嫌送辦。

宜蘭員山鄉雙連埤一家餐廳近日發現養殖池內的魚隻嘴巴嚴重受傷，引起餐廳方面的關注。餐廳老闆娘表示，這些魚原本是用於餐廳的活魚料理，但因嘴部受傷而無法使用。經調閱監視器後發現真相令人震驚。監視器畫面顯示，三名男子於十二月八日清晨五時多來到雙連埤，鬼鬼祟祟地在水池旁騎車停下，接著拿出魚餌開始釣魚。他們將釣上來的魚拍照後又放回水池，整個過程持續約兩小時。因此憤而報警。

宜蘭警分局掌握涉案對象，十三日下午一時通知到案說明並製作筆錄。經調查，這三名男子是宜蘭某大學的學生，原本相約去雙連埤觀星，看完星星後剛好經過魚池，臨時起意釣魚。他們供稱不知道魚池是私人養殖場，只是單純因為好玩，所以釣完拍照留念後就將魚放回水池。沒想到一時好玩的行為，竟被警方找上門，三名學生對此感到相當懊悔。