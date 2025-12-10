員工下班忘關冷氣慘被罰1.25萬 勞動部搬法條說話了

補習班員工忘關冷氣被罰1.25萬，勞動部表示公司不得訂定懲罰性或賠償性罰款。（示意圖，資料照）

民眾近日在網路發文，提到在補習班擔任櫃檯人員，公司內部規定離開教室須關閉冷氣等電器。一位同事下班忘記關冷氣，被公司罰款1萬2500元，質疑此舉是否合法。勞動部今（10日）表示，依照《工作規則審核要點》規定，勞工如因疏失致使雇主受損害，雇主宜另循司法途徑尋求救濟，公司懲罰內容應不含解僱或扣薪處分，且不得訂定懲罰性或賠償性罰款。

網友分享是某美語補習班的櫃檯人員，據公司內部規定，下課離開教室後，須自行關閉冷氣及電風扇等電器，否則必須按照補習班對面國小租借教室的金額付費。近日打掃人員發現，某一間教室的冷氣將近4天沒關，教室負責人及另名櫃檯人員因此被罰1萬2500元。

對此，勞動部指出，勞基法第22條及第26條另有規定，工資應全額直接給付勞工，且不得預扣工資作為違約金或賠償費用，且依照《工作規則審核要點》規定，公司懲罰內容應不含解僱或扣薪處分，且不得訂定懲罰性或賠償性罰款。

勞動部提醒，勞工若讓雇主蒙受損失，建議雇主另循司法途徑尋求救濟，不得直接扣發工資；也提醒民眾若發現事業單位違反工作規則審核要點或勞基法，可詳載事業單位名稱、地址及具體事證，逕向該事業單位所在地勞工行政主管機關請求處理，以維權益。





