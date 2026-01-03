員工不再只是服從？用內在取代職位權威 領導者3特質 激發團隊主動投入！

加入《Money錢》雜誌官方line＠財經資訊不漏接

有效的領導，不靠命令與制度，而是來自人格影響力。當領導者具備樂觀、謙虛與公正，員工不再只是服從安排，而會主動投入，組織也因此建立起能穿越不確定性的長期韌性。

引領員工成長的前提，是讓領導者成為值得追隨的人，讓員工能夠、願意被領導者所影響。這種影響力不是來自職位賦予的權威，而是源於領導者內在特質所散發出的影響力，其中，樂觀、謙虛與公正構成了領導力的3大支柱，它們共同打造了領導者引領他人成長的領導格局。

▋樂觀

被忽視的科學精神 讓團隊追求卓越

一提到科學精神，大多數人腦海中浮現的是嚴謹的實驗和冰冷的數字，但真正的科學精神包含著一種看似與科學矛盾的特質─樂觀。牛頓、愛因斯坦……哪一個不是殫精竭慮研究了一輩子？這種將挫折重組為進步的思維方式，是樂觀主義的精髓所在。現代人的注意力被碎片化資訊切割得支離破碎，10分鐘解不開的謎題就會輕易放棄，我們生活在一個追求即時滿足的時代，耐心成為罕見特質。

樂觀精神不應該被局限在實驗室裡，尤其是領導者，既要看到眼前的困難，也要相信團隊能夠克服困難。就像科學家做實驗一樣，重要的不是一次次的失敗，而是從失敗中學習，持續改進。

一個總是說「這不可能」的領導者，帶領的團隊可能什麼新東西都做不出來；而相信「我們一定能找到辦法」的領導者，往往能帶領團隊找到突破的方法。

▋謙虛

傾聽、整合意見 激發團隊創造力

在管理中，我們常常陷入一個令人困惑的悖論：越是用力推動，員工反而越缺乏主動性；越是精心設計獎勵機制，工作熱情反而消退得越快。這種困境的根源在於我們錯誤地將人的工作動力等同於制式的「刺激、反應」模式，而忽視了人類動機系統獨特的運作規律。

心理學研究表明，當人們察覺到行為是由外部控制時，內在動機就會迅速消退，那些突然崩潰的職場菁英，往往不是被工作壓垮，而是突然意識到自己多年的奮鬥毫無意義。因此，領導者應該幫助員工發現工作背後的深層意義─可能是解決某個社會問題的成就感，也可能是自我成長的滿足感。但什麼樣的領導者才能做到這一點呢？在他所具備的特質中，一定有一個特質是謙虛。

謙虛的領導者不過早下結論，而是善於傾聽和整合多方意見，充分激發員工的工作熱情，進而激發出超越個人智慧的集體創造力。

▋公正

贏得尊敬與信任 關鍵時刻化解危機

你或許曾遇到過這樣的情況：你的手臂上起了一個小紅疹，你忍不住去抓癢，結果越抓越癢，越癢越抓，最後抓破皮膚甚至引發感染。領導者的不公正就像那個小紅疹，引起一系列過度防禦反應，將組織陷入內部對立的僵局。這種過度反應帶來的惡果，主要分為以下幾種。

一是官僚主義，當官僚主義盛行，組織在面臨問題時，就習慣於以制定新制度來應對，短期內似乎解決了特定問題，長期來看卻使問題越來越龐大。二是地盤政治，當上級主管表現出不公正時，員工就會劃分勢力範圍，當人們把精力用在守衛領土時，就無暇顧及真正的業務發展。

無論是官僚主義還是地盤政治，最後都會導致「劣幣驅逐良幣」。在這個意義上，公正是最好的風險管理，它可能不會立即帶來亮眼的業績，但會在無形中讓組織建立起強大的免疫系統，當危機真正來臨時，公正往往能發揮關鍵作用。那些能夠帶領企業度過難關的領導者，通常都是平時在建立公正上投入最多的人。（摘錄自《主角模式：從「我得這樣」到「我可以選擇」，影響7,500萬人的成長祕密》）

（圖片來源：Shutterstock僅示意 / 內容僅供參考，投資請謹慎為上）

文章出處：《Money錢》2026年1月號

