員工不滿被解僱、上網爆料遭公司監控 董娘提告誹謗

陳女不滿被解僱，上網爆料時刻被公司監控，挨告誹謗，屏東地院判她無罪。(記者李立法攝)

〔記者李立法／屏東報導〕陳姓女員工不滿被公司解僱，上網爆料公司不相信員工，時時刻刻都在監控員工，擔任公司主管的董娘憤而對陳女提告誹謗，屏東地院認為陳女貼文並非故意杜撰、虛捏事實或全然無據，判陳女無罪，可上訴。

2年多前任職某環保公司的陳女，因不滿被公司解僱，上網爆料該公司「他們不相信員工，所以只要不是他們的親戚就會被時時刻刻監控，電腦裝監控」等；擔任公司主管的黃姓董娘認為陳女不實指摘、侮蔑公司，憤而提起誹謗告訴。

陳女則堅稱，她相信公司確實有裝電腦監控，因為有位離職人員向她說過這件事情，她並沒有誹謗；該離職員工也出面指稱黃姓董娘在辦公室裝監視器。

屏東地院認為，陳女貼文內容，並非以損害黃女及該公司名譽為主要目的，難認陳女言論主觀上有誹謗惡意，且該公司辦公室確有安裝相關監視設備，陳女所指並非全然無據，縱然內容遣詞用句稍有過激，令被批評者感到不快，仍難以刑法加重誹謗罪相繩，應予陳女無罪諭知。

