員工亂入尬舞！樂園耶誕節影片爆紅 網友變粉幫喊加薪

雲林一間大型樂園的耶誕節表演活動中，一段員工即興加入舞蹈的影片意外走紅網路。這名33歲的林姓員工原本負責音控等幕後工作，卻在被推上場後展現出不輸專業舞者的舞技，引發遊客熱烈迴響。這位已在樂園服務七年的員工，平時除了音控工作外，還兼任操偶師及主持人等多重角色，而他自15歲就開始學習霹靂舞和街舞的經歷，在這次意外的表演中完美展現，讓他贏得許多粉絲的支持與喝采。

樂園員工被拱跟舞者尬舞，影片曝光意外爆紅，網友紛紛幫喊要加薪。（圖／TVBS）

在這場耶誕節戶外表演活動中，當專業舞者們穿著應景服裝進行表演時，一名意外亂入的男子突然加入，展開一段精彩的即興表演。這位男子在舞台上大跳霹靂舞，還展示了高難度的地板動作，展現出驚人的核心力量，甚至連扮演耶誕老人的表演者也忍不住上前與他一同共舞。現場遊客看到這一幕紛紛讚嘆：「很厲害耶，連主持人都可以跳成這樣，超厲害的，超棒的⋯⋯加薪。」

廣告 廣告

跟舞者尬舞爆紅員工，雖然是樂園音、燈控師兼主持人，但舞蹈年資近20年。（圖／TVBS）

這位引起轟動的男子其實是樂園的一名員工。現年33歲的他在樂園主要負責音控和燈光控制等幕後工作，至今已經在這裡服務了七年。除了這些靜態的技術工作外，他有時還需要擔任操偶師和活動主持人。這次的表演完全是意外的插曲，他表示：「原本我是主持，然後就被拱進去，然後想說啊好啦，不然下去就開始跳，結果跳得還不錯，然後觀眾的反應意外的很好。」

跟舞者尬舞爆紅員工，雖然是樂園音、燈控師兼主持人，但舞蹈年資近20年。（圖／TVBS）

原來他從15歲就開始接觸霹靂舞及街舞，累積了近20年的舞蹈經驗。這段意外曝光的舞蹈影片讓他的舞蹈功力得到認可，也為他吸引了不少新粉絲。現場遊客觀看他的表演後，都認為非常精彩。隨著影片在網路上傳播，許多網友紛紛為他喊話加薪。對於是否因此獲得加薪，他語帶保留地表示，樂園本來就有考核獎金及專業加給的制度，而且對他來說，這份工作帶來的樂趣遠大於物質的誘惑，讓他能夠樂在其中。

更多 TVBS 報導

趙震雄遭爆冰塊桶打後輩！網推測「是丁海寅」曹世鎬也出事

i-dle舒華主持ACON音樂節！台裔ALLEN秀台語：金歡喜見面

「AAA」多組大咖韓星抵台！ 朴寶劍、IU、女團IVE都來了

高鐵站務員「新鮮人起薪36.5K」挨網轟太少 前員工：加津貼破4萬

