員工人人有份！台糖去年淨利74億刷新高 董事長宣布發3600元激勵獎金

歲末年終之際，經濟部四大國營事業之一的台糖公司，今（12）日對外說明去年度營運成果。台糖董事長吳明昌宣布，去年（2025）公司稅後淨利達74.6億元，刷新歷史紀錄。為體恤並激勵同仁辛勞，將首度發放每位員工3600元的激勵獎金；至於年終獎金部分，後續待經濟部核定後，加計績效獎金與考成獎金，依往例預估最高可望領滿4.4個月。

台糖今天表示，去年營業收入316.39億元、淨利74.6億元；在7大事業部當中，油品、行銷、休閒等事業部有盈餘，砂糖、生計、精農、蓄殖等4事業部虧損。

廣告 廣告

虧損原因台糖解釋，砂糖事業部雖面臨國際糖價走揚，但肩負穩定國內物價及戰略物資調節的政策任務，長期配合凍漲而產生虧損。畜殖事業部則因近年持續推動養豬場現代化改建工程，導致長期在庫養豬頭數縮減，因而呈現虧損。精緻農業事業部方面，則主要受到國際蘭花市場及相關需求疲軟衝擊，持續未能轉盈。

由於去年獲利創下新高，吳明昌表示，公司決定動用「首長獎勵金」，發給全體約3,000名員工每人3,600元紅包，總金額合計約1,000萬元。台糖說明，公司每年均編列有5,000萬元的首長保留款，專門用於員工競賽獲獎或特殊表現之獎勵，此次發放的1,000萬元即由該筆款項中提撥，並非額外編列預算。

更多風傳媒報導

