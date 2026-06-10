員工傻眼！台中機場爆停車爭議 預繳到明年被突襲退費
台中國際機場出入境旅客增長，國際航班已開航、即將開航航線共計30條，不過周邊停車場不足累積民怨已久，更甚至有機場員工抱怨，向鄰近私人停車場預繳優惠月票，但上個月卻遭告知無車位可停，只好選擇退費，盼相關單位能重視機場停車問題。對此，遭投訴業者回應，因遮陽鐵棚整修，壓縮到停車空間，已向月租民眾提出退費或是遞延租期。
台中國際機場去年出入境旅客達171萬餘人次，航線涵蓋東北亞、東南亞、港澳及兩岸市場，包含宮古島、東京、熊本、清邁、大叻、清洲等，7月則預計再增加成都、青島及札幌，但隨著出入境旅客人次提升，周邊停車問題仍是旅客、附近居民、機場員工及航空公司地勤跟行政人員心中的痛，雖然周邊有公有停車格與多家私人停車場，卻還是僧多粥少。
1名機場員工表示，自己長期開車上下班，並向機場對面1處私人停車場租車位，因周邊私人月租價位落在1500元上下，故先前遇到業者推出預繳優惠方案，每月不到1000元，與同事心動不已，直接預繳到明年，然而上個月卻被業者突然告知，因車位不足，無法提供月租客停車。
該員工無奈說，真的是傻眼到不行，只好該搭公車上下班，但近期雨勢綿綿、忽大忽小，對於業者突襲式的車位不足更是不滿，甚至質疑因航線大增，業者租給旅客較划算，進而犧牲月租民眾權益。
對此，遭投訴的業者回應，停車量能是固定的，因遮陽鐵棚年久失修鏽蝕，近期逐步整修，才壓縮到停車空間，有向月租民眾提出退費或是遞延租期，目前正陸續退費。
台中機場說明，因機場腹地有限，就算想擴增停車空間，也苦於沒有土地；台中市交通局長葉昭甫則表示，台中機場有提供2處公有停車空間，包含國際航廈地下停車場、國內航廈北側停車場，共有274個汽車格，民眾有停車需求可隨時上台中交通網APP查詢剩餘車位。
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