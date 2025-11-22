員工只收到「一半薪水」，國光客運今年3度欠薪！公路局開罰9萬，業者怎麼回應？

國光客運再爆欠薪爭議！近日有任職逾10年的員工在社群發文指出，公司在發薪日僅匯入「一半薪水」卻未事先公告，引發內部恐慌與社會關注。這是國光今年第3度出現薪資延遲，顯示財務問題仍未解決。

對此，國光客運昨（21）日發布新聞稿表示，10月份獎金原定11月20日發放，因資金調度不及導致延遲，並強調「今日會全數補齊差額」，對同仁與社會造成困擾深表歉意。同時也指出，自9月8日起停駛南部14條虧損路線後，虧損狀況已明顯減少，營運逐漸穩定，並已向金融機構申請資金處理方案。

公路局介入開罰，為何屢次發生仍無法改善？

交通部公路局證實，國光客運昨日僅發放半薪，已立即要求公司保障民眾乘車需求及員工權益，並確認將於今日完成剩餘薪資入帳。公路局指出，這已是國光今年第3度發生欠薪，將依《公路法》開罰最高9萬元，並評估1至2條路線特定期間停駛，同時限期要求公司提出具體財務改善方案。

廣告 廣告

公路局也表示，已指示台北區監理所密切掌握公司動態並優先協助，以確保民行不中斷與員工權益不受損。主管機關也強調，若國光未能改善財務體質，不排除進一步縮減虧損路線或要求引入合作業者。

從停駛到欠薪：國光的財務黑洞有多深？

據了解，國光客運近年面臨高鐵、台鐵及捷運競爭，客運載客量大幅下滑，離峰時段乘客甚至不到5人。疫情期間旅運量銳減，2020至2023年間虧損擴大，現金流長期緊繃。今年7月曾因延遲發薪引發勞資爭議，之後於8月底起停駛南部14條虧損路線，期望止血。

然而，內部員工指出，公司資金缺口仍未填補，除了延遲發薪，還積欠廠商維修費與資遣費，甚至連輪胎更新、車輛清洗的洗衣粉都出現短缺。另有員工爆料，公司扣除的勞保費未如期繳納，政府運價補助也因延遲撥付，使現金流更形吃緊。

政府補助為何救不了國光？

據媒體業界估算，政府運價補貼僅占國光營收的1成，遠低於疫情前水準，加上補助延遲入帳，使公司無法即時支應龐大的營運成本與人事開銷。國光每月營運成本約3億元，員工近2,000人，龐大的人力結構與固定支出使財務周轉空間有限。

業內人士指出，國光客運問題的根源在於長期結構僵固與營運模式未調整，即使縮減路線與開源節流，也難以彌補客源流失與固定成本壓力，除非進行組織重整或導入新投資，否則欠薪與停駛恐難避免。

客運轉型能為產業帶來轉機嗎？

面對公路客運普遍虧損，交通部已啟動「客運轉型補助計畫」，預計編列10億元，協助業者導入電動巴士與觀光主題路線，藉此推動節能與多元經營。

國光客運則表示，公司正進行組織整併與財務重整，呼籲社會大眾給予理解與支持，強調「會持續努力經營，朝永續方向邁進」。

一場不只是「欠薪」的警訊

國光客運3度欠薪，凸顯台灣長途公路運輸業面臨的深層危機：補助依賴、成本高以及市場重疊，因此，如何在補助與市場之間找到平衡，將成為政府與業者無法再逃避的課題。

更多風傳媒報導

