員工喪禮全店休息 高雄「大骨麵DaGoodMan」遭闖空門留一星負評

高雄人氣麵店「大骨麵DaGoodMan-好男人系列」近日在Google Maps遭到一星負評攻擊，老闆選擇在社群平台Threads公開這則爭議評論，強調「不該吞的，我們是不會吞的」，引發網友熱烈討論。

這名顧客在評論中抱怨，致電店家時被告知無法訂位，隔天上午十一點半實際前往餐廳查看，發現大門可以進入卻完全沒有人招呼，廚房也看不到熱氣，憤怒質問「是怎樣？到底開不開店啊？」並留下一星負評表達不滿。

店家回應指出，當天因為有同仁過世，全體員工集體參加喪禮哀悼，臉書和IG都有事先公告休業訊息。老闆表示，「夥伴為我們盡心盡力，我們去送他最後一程，應該不為過吧？」對於Google營業時間無法即時更改，店家也感到相當無奈。

更讓店家不解的是，當天餐廳大門原本已經關閉，卻被這名顧客直接打開，還在店內逛了一圈。老闆無奈表示，「我們被闖空門都沒那麼生氣了，你們也別生氣了好嗎？」希望顧客能夠多點尊重，站在別人的角度思考。

針對網友質疑為何大門沒有上鎖，店家進一步說明，因為當天仍有廠商需要送貨，為避免食材暴露在外面產生食安問題，所以大門沒有特別鎖上。店家原本以為整間店黑漆漆、也沒掛營業牌子，加上網路上已有公告，客人就會知道當天沒有營業，沒想到還是發生這種狀況。

這則貼文曝光後，網友一面倒力挺店家，有人表示「天啊!我相信你們平時相處一定很好，集體參加喪禮， 不是每個老闆願意做這件事，你們一定很難過」、「不是已經說不給訂位？那就是當天沒營業了！還去打開店門不是很奇怪嗎」。也有網友認為「真的覺得請老闆報警好嗎？」、「公開承認自己擅闖，麻煩報警，讓他知道自己的問題」、「闖空門欸！好像可以幫他上一堂法律課」。

