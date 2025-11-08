員工嗨翻天 台積電運動會魏哲家加碼發2.5萬元獎金
台積電今（8）日舉行年度運動會，輝達執行長黃仁勳也受邀出席。董事長魏哲家指出，今年台積電的營收、獲利創新高，此外給員工的小禮物也加碼到2萬5000元。
魏哲家在致詞時表示，台積電在今年又創了新的紀錄，不但營收、還有獲利，又創歷史新高，這都是大家努力的結果。他說，不只今年，以後每一年我們都會創新高。
魏哲家說，他要利用這個機會，感謝各位同仁的努力，更要利用這個機會，感謝各位同仁的家屬，對我們的支持。沒有家屬的支持跟關懷，我們的同仁沒有辦法努力工作，創造出這麼好的結果，謝謝你們。
魏哲家接著幽默表示，現在時間不要再拖，各位想要聽的一個消息，去年公司為了感謝各位的努力，給各位一個小禮物，今年一樣，但不是一樣的數字。
魏哲家指出，今年有兩個特點，首先從去年的2萬元，加到2萬5000元。其次今年不但是台灣的同仁，世界各地的同仁享受一樣的待遇。他說，希望我們秉持這樣子努力的精神，再創奇蹟。
