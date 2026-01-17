員工尾牙把天后名字寫錯！A-Lin真實反應曝光 黃豪平神接梗逗樂全場

農曆新年將近，各公司行號陸續舉辦一年一度尾牙活動，犒賞員工一年來的辛勞，也讓不少藝人、主持人行程滿檔。知名主持人黃豪平近日就在社群平台上，分享到華碩主持尾牙時發生的趣事，幽默發言引發網友熱烈討論。

知名主持人黃豪平近日在社群平台上，分享到華碩主持尾牙時發生的趣事。（圖／翻攝IG smaljohn）

黃豪平在Threads發文透露，華碩尾牙邀請到A-Lin與動力火車登台演出，不過當A-Lin在台上演唱時，眼尖發現台下有員工誤把她的名字打成「A-Line」，不過天后不只沒有生氣，反而是當場笑著糾正：「那個，底下這位朋友，你手機把我名字寫錯了，我是A-Lin，你寫成A-Line。」引現場笑聲不斷。

黃豪平分享，有員工尾牙當天誤把A-Lin名字寫錯。（圖／翻攝IG lulin168）

而隨後到了動力火車的訪問橋段時，黃豪平立刻延續笑點，打趣表示，他擔心同一位員工太過興奮，把「動力火車」寫成「動刀火車」，幽默發言笑翻全場。

有趣的可不只如此，黃豪平透露，在訪問動力火車時，他感性表示，兩人是許多人的青春回憶，如今又成為新世代的青春代表，好奇他們是如何這樣一路走來的。沒想到尤秋興聽完後霸氣回：「啊我們就一直很強啊。」簡潔有力的回答讓黃豪平當場「Biu biu biu」認輸，也再度炒熱現場氣氛。

黃豪平分享與動力火車的互動，笑翻全場。（圖／翻攝IG powerstation_official）

貼文曝光後，不少網友留言大讚黃豪平臨場反應快、主持功力深厚，也笑稱整段互動「從頭笑到尾」，直呼這樣的尾牙「也太幸福！」也有不少動力火車粉絲笑喊：「很少遇到講話臭屁但不讓人討厭的人，好喜歡這樣堅定的自信」、「哈哈哈哈 秋興哥講幹話日常」。

