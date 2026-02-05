員工尾牙抽中365張吃到飽餐券！價值破45萬網暴動

年關將至，各公司陸續舉辦尾牙活動犒賞員工。一名網友近日在PTT論壇發文，表示自己在公司尾牙抽獎活動中，抽中了饗食天堂一年份餐券，總計365張。原PO對此感到相當困惑，表示「怎麼可能一年365天都去吃，一輩子說不定也沒時間吃到365次」，不知道該開心還是該無言。

根據饗食天堂官網價目表顯示，平日下午茶時段為最便宜的758元，假日晚餐時段則為最貴的1128元。若加上一成服務費計算，365張餐券的總價值至少超過30萬元。若全數在假日晚餐時段使用，價值更高達45萬2892元。

廣告 廣告

消息曝光後，引發網友熱烈討論。許多人紛紛表達羨慕之情，有網友表示「一年份也太爽了吧，吃到撐死」、「哪間公司這麼大手筆」、「這是本日最大的獎吧」。也有網友提供實際建議，認為可以留100張自己使用，其餘轉售給同事，每張售價1000元；或是每張500元出售，也能獲得18萬元收入。

有網友分析，一家四口去用餐也需要90天才能用完，建議原PO可以請親朋好友一起享用，或是在公司部門聚餐時使用。也有人指出，若餐券不限時段，即使選擇最便宜的平日下午茶時段用餐，也能省下約30萬元的餐費支出。

對於原PO擔心吃不完的問題，網友們紛紛提供解決方案。有人建議可以轉賣獲利，有人認為可以每天下班後去用餐，也有網友表示願意幫忙分擔。更有內行人指出，若該餐券為饗賓集團通用券，還可以在集團旗下其他餐廳使用，增加用餐選擇的多樣性。

此事件反映出今年部分企業在尾牙獎品準備上展現大手筆，365張吃到飽餐券的獎項設計獨特，既實用又具話題性。無論原PO最終選擇自用或轉售，這份獎品的實際價值都相當可觀，成為今年尾牙季最受矚目的獎項之一。

更多品觀點報導

尾牙吃刈包咬住福氣！資深菜販揭「虎咬豬」寓意藏玄機

2026年「尾牙」旺財方法

