員工怨星宇年終1個月太少 張國煒直球回應

2025年結束，台灣航空業迎來報復性旅遊帶來的豐碩成果，各大航空公司營收紛紛刷新歷史紀錄，然而在這片看似繁榮的榮景下，星宇航空近日卻因發放年終獎金的數額引起軒然大波，由於星宇在去年前11個月的累計營收已逼近400億元，展現強勁的成長動能，但最終拍板的「1 個月年終獎金」卻引發基層員工集體不滿，甚至在社群平台上出現強烈抱怨聲音。針對相關情事，董事長張國煒直言，隨著新機加入，年終獎金不好擴充，希望員工能夠體諒。

航空年終兩樣情：星宇1個月慘墊底

對比國籍航空同業，星宇航空今年的年終獎金確實顯得「相對寒酸」。根據公開資料，各家航空公司2025年度的獎金發放狀況讓人稱羨。其中，台灣虎航憑藉高毛利的短程航線與靈活策略，獲利能力驚人，年終獎金預估將從10個月起跳，成為航空業界的冠軍。

長榮航空宣布發放6.5個月的年終獎金，非主管調薪2,500元，展現傳產龍頭的厚實底氣；中華航空預計在1月9日就年終獎金進行勞資協商，雖然最終數額尚未揭曉，但業界預估將維持在5個月左右的高水準；而星宇航空則拍板發放1個月年終。

此數據一出，立刻在Dcard、PTT等社群平台引發熱議。不少星宇員工心寒表示：「每天加班到爆，看著營收節節攀升，結果年終跟去年一樣？」、「當初帶著夢想進來，現在卻發現現實很殘酷。」更有員工直言，在物價飛漲的現況下，1 個月的獎金讓大家「情何以堪」。

員工心寒炸鍋：熱情難敵空虛錢包

星宇航空一直以來以「精緻服務」與「高質感品牌」自居，吸引了大批對航空業有熱忱的年輕人加入。然而，近期公司在宣傳新機交付與跨洲航網擴張時氣勢恢宏，甚至贊助台北101跨年煙火，但在員工福利的分配上卻顯得極度保守，因此引發員工抱怨。

有員工爆料，公司內部氣氛近期相當低迷，尤其是在得知長榮與虎航的獎金數額後，不少人開始考慮「跳槽」或「回鍋」前東家。員工認為，星宇已經過了「新創需要共體時艱」的草創期，2025年營收表現既然已創下歷史新高，理應給予員工與營收成長相稱的回饋，而不是僅以1個月獎金敷衍了事。

K董親自釋疑：交機高峰期需共體時艱

面對內部的抱怨與外界的質疑，星宇航空董事長張國煒今日在親自駕駛全台首架A350-1000抵台後，針對年終獎金事件首度發聲。他語重心長地指出，星宇目前正處於「最關鍵的轉骨期」，需要員工共體時艱。

2026年對星宇而言是極其關鍵的一年，機隊規模將迎來爆發式擴張。張國煒強調，公司目前已擁有30架機隊，包含13架A321neo、6架A330neo及10架A350-900，且已訂購10架A350F貨機；更關鍵的是，光是2026年就預計有14架新機陸續到位，其中包括今日抵台的旗艦機種A350-1000，以及後續5架同型號飛機。

張國煒坦言，自己知道員工對年終獎金不太滿意，但2025年星宇航空的投資金額龐大，因應今年14架新機交機，自去年起就啟動各項人員準備工作，因此費用相對較高、年終獎金不好擴充，「目前星宇航空處於擴充階段，希望同仁能夠體諒。」