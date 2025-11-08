員工手指捲進攪拌機遭壓碎 百年餅店犁記回應了

台中市 / 綜合報導 台中市北區知名的犂記餅店，今（8）日上午發生工作意外，一名印尼籍員工疑似操作不當，手部遭餡料攪拌機夾住，無法自行脫困，救護人員到場後，先破壞部分機台，將人連同機器一同送醫，女員工3隻手指遭壓碎，還好沒有生命危險，台中市勞檢處說，後續會到犁記餅店針對機械的安全防護做稽查，如果有違規會要求停工，最高罰款30萬。女員工左手被攪拌機夾住無法脫困，救護人員到場立刻拆卸部分機台，連人帶著剩餘的機器一同送往醫院。意外發生在台中北區，有百年歷史的犁記餅店，8日上午這名印尼籍女員工操作攪拌機時，要擺放甜點餡料，疑似操作不當，沒有使用輔助工具，導致手指捲入攪拌機，3隻手指頭遭壓碎。犁記餅店店長說：「餡料她必須要分餡的情況下，她就是操作不當，我們其實會有她應該使用的儀器，員工剛好就是直接用手進去。」犁記餅店發生工安意外，事後店家回應，女員工沒有依規定使用推擠棒，直接用手操作已經違反SOP。不過台中市勞檢處說，後續也會到現場針對機械的安全防護做稽查，如果有違規會要求停工，最高罰款30萬，台中市勞檢處長邱怡川說：「我們會派人去勞檢，如果說他的機台有問題我們會停工，然後老闆會罰3萬元以上30萬元以下罰緩。」女員工手指遭壓碎，因為受到壓迫，沒有出現大量出血，還好意識清楚，目前在醫院治療中，究竟女員工是一時分心，還是操作不當才發生意外，還有待調查釐清。 原始連結

華視影音 ・ 9 小時前