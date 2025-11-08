員工手指捲進攪拌機遭壓碎 百年餅店犁記回應了
台中市北區中清路上的知名「犂記餅店」今（8）日上午發生一起工安意外，一名女員工操作餡料攪拌機時不慎遭機具夾傷，手部受困無法脫身。
根據台中市消防局通報，事故發生於上午9時59分，報案民眾指稱「犂記餅店」內有員工手部被攪拌機夾住。救援人員抵達現場後，發現一名約30歲女性員工左手被餡料攪拌機卡住，三根手指受傷，無法自行脫困。
消防人員隨即使用破壞器材進行協助，將手部脫困後，立即將傷者送往中國醫藥大學附設醫院急救。消防局指出，傷者送醫時意識清楚，無生命危險。至於意外發生原因及相關安全防護措施，將由相關單位進一步調查釐清。
對此，犁記表示該名女員工並不是新進員工，卻沒有依照規定使用推擠棒操作，而是「直接以手操作，已經違反SOP」，目前已派員陪同就醫，傷者情況要等待醫院做出診斷。
東森新聞關心您
危險行為，請勿模仿
更多東森新聞報導
為家產砍死親姊 法官裁定凶嫌羈押禁見
汐止男載豆腐過彎灑滿地！害3騎士輾過自摔 畫面曝光
快訊／重大車禍！特斯拉追撞預拌車再撞2機車 駕駛命危
其他人也在看
快訊／台中「老字號犂記餅店」爆慘劇！女員工手伸機台卡死 骨頭疑遭壓碎
（記者蔡函錚／台中報導）台中市北區今（8）日上午發生一起工安意外，百年餅店「犂記」傳出員工操作機具時手部遭攪拌 […]引新聞 ・ 14 小時前
131年犂記餅店傳意外！員工手指卡進攪拌機遭壓碎
131年犂記餅店傳意外！員工手指卡進攪拌機遭壓碎EBC東森新聞 ・ 15 小時前
娃娃機店成治安死角？ 警：若常遭竊將加強巡邏
多數娃娃機店24小時經營、沒有店員，因為無人隨時管理，常變成治安死角。有業者發現店裡，被亂潑灑液體，地上被丟酒瓶、菸蒂，看了監視器發現，是兩名男子蓄意破壞，還輪流踹門。警方表示，因為娃娃機店不是治安場所，並不會設置巡邏箱，若果常被偷竊，才會加強巡邏。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
雲林斗南鎮農會推有機友善農業 活動融合市集音樂
（中央社記者姜宜菁雲林縣8日電）雲林縣斗南鎮農會推廣有機友善農業，連續4年舉辦幸福島嶼活動，今年主題為「We are...」，結合文創市集、音樂演出和沙龍講座等，今天吸引2萬人參與。中央社 ・ 10 小時前
台中餅店女員工手指捲入機台 市府啟動稽查
（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中市北區一家餅店今天有女員工在擺放餡料時，手指不慎遭機器夾住受傷，消防人員到場協助脫困，連同部分機械一同送醫。市府勞檢處稽查後，依職業安全衛生法開罰。中央社 ・ 10 小時前
街頭殺人？日男頭部出血、右腹遭刺倒路邊 送醫宣告不治
今（8）日凌晨4時許，日本千葉縣松戶市一名男子被路人發現流血倒在路邊，緊急送醫後不治身亡。警方表示，死者右腹部有明顯刺傷，且現場附近還發現疑似兇器的物品，已將此案列為「殺人案」，成立搜查本部深入追查。中天新聞網 ・ 9 小時前
「犁記餅店」員工手指捲入機器 中市勞工局：最高罰30萬
即時中心／廖予瑄報導有百年歷史的台中「犁記餅店」，今（8）日上午10點驚傳意外事故。一名年約30歲的女性作業員，疑似在製餅時手指遭攪拌機捲入，嚴重受傷。對此，台中市政府勞工局也對「犁記」開罰3萬元以上罰鍰，並啟動職災個管服務。民視 ・ 11 小時前
冷氣安裝工安意外頻傳 電器公會提改善方針 (圖)
民進黨立委林淑芬（右2）與中華民國電器商業同業公會全國聯合會監事會召集人賴明元（右3）等人7日舉行記者會，就冷氣安裝工安意外頻傳提出改善方針，盼能避免意外再度發生。中央社 ・ 1 天前
百年犂記餅店傳意外 女員工手指卡進攪拌機遭壓碎
台中市 / 綜合報導 台中市北區知名的犂記餅店，今（8）日上午發生工作意外，一名印尼籍員工疑似操作不當，手部遭餡料攪拌機夾住，無法自行脫困，救護人員到場後，先破壞部分機台，將人連同機器一同送醫，女員工3隻手指遭壓碎，還好沒有生命危險，台中市勞檢處說，後續會到犁記餅店針對機械的安全防護做稽查，如果有違規會要求停工，最高罰款30萬。女員工左手被攪拌機夾住無法脫困，救護人員到場立刻拆卸部分機台，連人帶著剩餘的機器一同送往醫院。意外發生在台中北區，有百年歷史的犁記餅店，8日上午這名印尼籍女員工操作攪拌機時，要擺放甜點餡料，疑似操作不當，沒有使用輔助工具，導致手指捲入攪拌機，3隻手指頭遭壓碎。犁記餅店店長說：「餡料她必須要分餡的情況下，她就是操作不當，我們其實會有她應該使用的儀器，員工剛好就是直接用手進去。」犁記餅店發生工安意外，事後店家回應，女員工沒有依規定使用推擠棒，直接用手操作已經違反SOP。不過台中市勞檢處說，後續也會到現場針對機械的安全防護做稽查，如果有違規會要求停工，最高罰款30萬，台中市勞檢處長邱怡川說：「我們會派人去勞檢，如果說他的機台有問題我們會停工，然後老闆會罰3萬元以上30萬元以下罰緩。」女員工手指遭壓碎，因為受到壓迫，沒有出現大量出血，還好意識清楚，目前在醫院治療中，究竟女員工是一時分心，還是操作不當才發生意外，還有待調查釐清。 原始連結華視影音 ・ 9 小時前
台中「犁記餅店」驚傳意外 1員工手遭機器捲入「3指重創」送醫
即時中心／林耿郁報導最新消息，有百年歷史的台中犁記餅店，上午10點驚傳意外事故。一名年約30歲的女性作業員，疑似在製餅時一時疏忽，手指遭攪拌機捲入，嚴重受傷；消防隊獲報後緊急到場拆除機器，將人送醫治療。民視 ・ 15 小時前
汐止「豆腐大灑落」害慘騎士！小貨車綑不緊惹禍 3人滑倒受傷送醫
豆腐雖柔軟無害，但這次卻意外成了造成傷勢的主因。三名機車騎士先後騎經該路段，未發現路面異狀，紛紛因此打滑摔車，三名騎士分別為蔡姓女騎士及呂姓、曹姓男騎士，摔倒後出現四肢擦挫傷，雖然畫面驚險，但所幸送醫治療後均無大礙。警方接獲通報後趕往處理，並對三名騎士進...CTWANT ・ 12 小時前
高雄難以翻轉？謝寒冰曝當年看衰韓國瑜竟上演驚天逆襲
民進黨2026高雄市長初選如火如荼進行中，反觀國民黨已經確定由立委柯志恩出戰，儘管前立委郭正亮認為柯志恩目前看起來不夠強，不具備翻轉高雄的氣勢。不過媒體人謝寒冰認為，距離選舉還有1年時間，關鍵時刻說不定會有超級英雄出現，他還舉例，當時他對前高雄市長韓國瑜說「加油，但希望不大」，最後開票結果出現大逆轉。中天新聞網 ・ 5 小時前
危險行業！冷氣師傅墜樓頻傳 近半年「平均1月1死」
今年已發生4起冷氣從業人員在安裝或維修冷氣時不慎墜落死亡的事故，民進黨立委林淑芬今（7）天偕同相關公會舉行記者會，指冷氣從業人員面臨施工環境不安全、高處作業防護不足、作業程序與管理鬆散等問題，呼籲修改建築相關法規，以避免悲劇一再重演。林淑芬說，國土署責無旁貸，必須要給從業人員一個安全的從業環境。中時新聞網 ・ 1 天前
張震再戰金馬影帝 紐約演外送員被當同行問：要報警嗎
影帝張震今年靠《幸福之路》再次獲得金馬獎提名影帝，在片中飾演外送員的他透露，因為是低調拍攝，尋找被偷的電動車時，竟有真的外送員上前關心，還問他要不要報警，但因為在拍戲，他簡短回應「我在忙」。太報 ・ 10 小時前
台塑三子第三季由虧轉盈 吳嘉昭：電子材料撐淡季看好明年貢獻
中國石化產能過剩外溢，讓全球石化產業行情價格與利差雙雙下滑，自然台塑集團也成受到巨大壓力。今年市場又同時遭遇美國關稅、中美貿易衝突、台幣升值等不確定因素，使得台塑四大公司上半年因此全數陷入虧損。所幸在持續推進差異化產品、改善成本結構、分散市場布局，加上AI應用熱潮拉動需求下，南亞、台化、台塑化三家公司，第三季已成功轉虧為盈。鏡報 ・ 13 小時前
慣竊偷機車趴趴走 被警攔查竟上國道狂飆 吃官司再吞罰單
【記者莊曜聰／高雄報導】高雄市一名55歲湯姓男子有多次竊盜前科，這個月5日他行經鳳山區南京路時，瞥見路旁一部125CC重型機車鑰匙沒拔，直接跨上機車發動揚長而去「全市趴趴走」，轄區警方獲報調閱監視器畫面清查，他爽騎3天後，今天凌晨被發現在前鎮區出沒，警方出動圍捕，他竟直接騎上國道狂飆，最後被鳳山分局、國道警合力攔截，詢後依竊盜罪送辦並開單告發。壹蘋新聞網 ・ 11 小時前
蒙特婁國際旅展 台灣展區推永續旅遊、文化魅力
（中央社記者胡玉立多倫多7日專電）蒙特婁國際旅展7日至9日舉行，台灣觀光署精心設計的台灣展區結合互動裝置、影片放映與導覽講解，邀請參觀者感受台灣自然風光與獨特文化傳統，並展示台灣邁向以永續、創新與真實體驗為核心的旅遊轉型成果。中央社 ・ 12 小時前
卑南太平村近10日上千斤釋迦被偷 路口無監視器難抓賊
近10天以來，卑南鄉太平村一帶的釋迦園上千斤釋迦被偷，由於當地開闊少有住家，加上重要路口長期沒有架設監視器，成為宵小長年「割羊毛」地區，連個竊賊和可疑車輛都沒看到，縣議員關心案件，卻從警方口中得知「近期才一起竊案，也已破」，原來是農民根本不相信警方「報案只是浪費時間做筆錄，干脆不報案，只要動作比小偷自由時報 ・ 12 小時前
台中建國市場豬肉買氣爆棚 "買豬肉送肉鬆"促銷排長龍
中部中心/林賢明 台中報導台中建國市場，是全台最大公有零售市場，歷經非洲豬瘟防疫期15天，攤商苦等半個月，終於等到復市，市場內豬肉攤今天（8日）一早就被民眾擠爆，買氣強強滾，市場管委會還辦促銷活動，只要購買豬肉相關製品，就送肉鬆、肉條！消費者手裡提著一包，另一隻手還拿著換來的一包！全台最大的公有零售市場，台中建國市場，大約80家豬肉攤中，有47家主打溫體豬肉，過去兩星期近乎全面停業，損失慘重，隨著解禁生效，8日早上全數復工！消費者久違的採買熱潮，也替攤商注入強心針，部分攤商反映，因為進貨量與顧客增加，供不應求，批發售價略有上升，但整體算穩定！建國市場豬肉開賣辦促銷。(圖/林賢明攝)台中市長盧秀燕，一大早到建國市場，看豬肉銷售狀況！經發局說明，豬肉攤商目前每頭豬進貨成本，相較疫前，增加大約800元到1200元之間，五花肉賣價，每斤大約160元到180元，市府也會持續關注市場供應狀況，確保價格穩定、貨源充足。建國市場豬肉開賣辦促銷。(圖/林賢明攝)原文出處：台中建國市場豬肉買氣爆棚 "買豬肉送肉鬆"促銷排長龍 更多民視新聞報導豬禁令解除! 老字號小吃重新開張 饕客一早大排長龍彰化爌肉飯.肉圓強勢回歸 人潮湧現來解饞防堵豬瘟侵台! 卓揆:疫區入境查驗加嚴.檢疫犬上場民視影音 ・ 13 小時前
36歲台日混血女跨海尋親 數月奔波尋獲卻已天人永隔
南部中心／洪明生、陳芷萍 屏東報導36歲的日本女子佐藤香里，是個台日混血，父母親在她一歲時就離婚，她跟著母親回到日本，但一直想要回台灣找父親。今年初，她回到當時的出生地屏東市瑞光里，請求里長協尋父親，在幾個月的奔波之下，終於找到人，但已經過世。佐藤香里也再度飛來台灣，祭拜父親。民視 ・ 9 小時前