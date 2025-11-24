員工手術住院被要求「床上工作」！ 主管催工對話曝光引爆網怒火

員工手術住院被主管要求「床上工作」。（示意圖／翻攝自unsplash）

印度一名員工近期在網路上分享自身離譜的職場經驗。他因手術住院請假15天，而醫師也明確開立「完全臥床休養」指示，卻仍遭主管多次要求「躺在床上也要工作」。相關對話截圖曝光後，引發網友對「有毒職場文化」熱烈討論。

這名員工在Reddit論壇「r/IndianWorkplace（印度工作版）」以「分享我因手術請病假時的遭遇」為題發文表示，這次是他入職多年來首次請長假，過去休假從未超過3天。他強調自己已忍受疼痛3到4個月，藥物皆無效後才接受手術，並刻意選在淡季進行，避免影響團隊。

他表示，雖然公司核准了15天的病假，他仍在手術前加班、週末也不斷在處理公事，就為盡力確保工作交接順暢，不讓同事受影響。未料，手術當天主管就打電話來了，但當時他手機不在身邊且正在接受麻醉，因此隔日才回覆訊息。

該名員工指出，「請假第3天起，主管開始叫我在床上工作；到第7天，甚至問我何時能恢復全職上班。」而他早已提供出院證明、醫師處方與修養指南，但主管仍反覆催促他「工作躺在床上做也可以」。

貼文曝光後迅速引發關注，不少網友替他抱不平，認為此主管行徑離譜，並建議他應考慮離職，「遇到這種情況就直接把通知關掉」、「如果是我早就爆炸了，只會禮貌地回覆一次，之後不會再接任何電話，乾脆辭職」、「你的休假已經獲准了，真的好好休息，別給自己增加額外的壓力，他們顯然根本不在乎你」、「他根本不配當老闆或主管，顯然什麼都管理不好」、「那個傻子什麼都不會做，所以才這麼依賴你……在緊急情況下，一定要向上級經理和人力資源反映這件事，必須曝光這種行為」。

也有人批評印度職場普遍將請假視為「做錯事」的文化：「休假期間為什麼還要回覆你的主管？你已經獲准請假，不需要跟主管道歉或再三說明，你必須維護自己的權益，明確設好自己的底線」。

另有網友分享類似經驗，但透露自己的主管更「聰明」，從不留下文字紀錄，以免截圖外流。此事件再度引發外界對印度職場文化、病假制度與員工權益的討論，許多網友呼籲企業應尊重醫囑與員工健康，而非逼迫在病榻上工作的「超時文化」。

員工手術住院被主管要求「床上工作」。（圖／翻攝自Reddit）

員工手術住院被主管要求「床上工作」。（圖／翻攝自Reddit）

