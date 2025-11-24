員工手術住院被要求「床上工作」！ 主管催工對話曝光引爆網怒火
印度一名員工近期在網路上分享自身離譜的職場經驗。他因手術住院請假15天，而醫師也明確開立「完全臥床休養」指示，卻仍遭主管多次要求「躺在床上也要工作」。相關對話截圖曝光後，引發網友對「有毒職場文化」熱烈討論。
這名員工在Reddit論壇「r/IndianWorkplace（印度工作版）」以「分享我因手術請病假時的遭遇」為題發文表示，這次是他入職多年來首次請長假，過去休假從未超過3天。他強調自己已忍受疼痛3到4個月，藥物皆無效後才接受手術，並刻意選在淡季進行，避免影響團隊。
他表示，雖然公司核准了15天的病假，他仍在手術前加班、週末也不斷在處理公事，就為盡力確保工作交接順暢，不讓同事受影響。未料，手術當天主管就打電話來了，但當時他手機不在身邊且正在接受麻醉，因此隔日才回覆訊息。
該名員工指出，「請假第3天起，主管開始叫我在床上工作；到第7天，甚至問我何時能恢復全職上班。」而他早已提供出院證明、醫師處方與修養指南，但主管仍反覆催促他「工作躺在床上做也可以」。
貼文曝光後迅速引發關注，不少網友替他抱不平，認為此主管行徑離譜，並建議他應考慮離職，「遇到這種情況就直接把通知關掉」、「如果是我早就爆炸了，只會禮貌地回覆一次，之後不會再接任何電話，乾脆辭職」、「你的休假已經獲准了，真的好好休息，別給自己增加額外的壓力，他們顯然根本不在乎你」、「他根本不配當老闆或主管，顯然什麼都管理不好」、「那個傻子什麼都不會做，所以才這麼依賴你……在緊急情況下，一定要向上級經理和人力資源反映這件事，必須曝光這種行為」。
也有人批評印度職場普遍將請假視為「做錯事」的文化：「休假期間為什麼還要回覆你的主管？你已經獲准請假，不需要跟主管道歉或再三說明，你必須維護自己的權益，明確設好自己的底線」。
另有網友分享類似經驗，但透露自己的主管更「聰明」，從不留下文字紀錄，以免截圖外流。此事件再度引發外界對印度職場文化、病假制度與員工權益的討論，許多網友呼籲企業應尊重醫囑與員工健康，而非逼迫在病榻上工作的「超時文化」。
看更多 CTWANT 文章
芳心暗許1／白定2026春天攤牌大限 鄭麗文黨職藏心機不甩最後通牒令
TWICE子瑜講內心話落淚 團員心疼：講一小時也可以
普發1萬變9千！ 她曝ATM領錢「1慘況」：取消交易也沒用
其他人也在看
深夜收到老闆line害人壓力爆表！該如何是好？政府給答案
幾乎每個上班族都曾在夜間收到主管的工作資訊，讓人糾結不已。最近一名網友就稱，曾在凌晨2時收到老闆透過Line傳來的工作通知，引發網友熱議，也再次掀起對「下班時間該不該回訊息」的爭議。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
保障再生製劑提供者權益 食藥署公告廣告新規定
（中央社記者沈佩瑤台北22日電）再生醫療開啟治療疾病新視野，為避免提供組織或細胞民眾誤上當，食藥署近日公告「再生醫療製劑組織及細胞招募廣告刊播辦法」，明訂不得刊播的內容、方式及地點如學校等。中央社 ・ 1 天前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 16 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
「台灣測速照相地圖」密度比監獄高！陳為民曬圖怒轟：國恥
陳為民於臉書粉絲專頁張貼一張台灣測速照相點位分布圖，批評道：「就奇了怪，跟疾病似的快速增加到比軍事基地和監獄密度都高的賺錢機器，竟然沒有一個民代發聲，朝沒有、野沒有、甚至想入政的都沒有，像鬼故事一樣，聽說，一個公職都沒有……」。他進一步指出，針對交通執法相...CTWANT ・ 2 小時前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 18 小時前
芳心暗許2／藍2026接棒縣市長說了算 新北白沒戲最多蘭竹配嘉義
CTWANT調查，國民黨籍不少縣市長2026年屆滿不能再連任，像直轄市新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，還有新竹縣長楊文科、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠，而正被停職的宜蘭縣長林姿妙也將因兩屆任滿無法再選。其中，新北市、宜蘭縣、彰化縣...CTWANT ・ 2 小時前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 3 天前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億 不排除加碼股票股利
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）走勢震盪，終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 19 小時前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 58 分鐘前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
還有颱風要來？周四近全台有雨 最新預測路徑曝光
還有颱風要來？周四近全台有雨 最新預測路徑曝光EBC東森新聞 ・ 16 小時前
孫淑媚火辣熱舞嗨翻高流 揪丁寧、鍾欣凌組團出道
她感性表示：「看別人開演唱會容易，沒想到自己的演唱會卻等了30年。」謝謝粉絲成就了這場演出。演唱會中段孫淑媚火力全開，換上勁裝與舞團熱跳〈like JENNIE〉，展現苦練一個月的舞技，被歌迷暱稱「台版Jennie」果真不是浪得虛名，熱舞讓全場尖叫連連。孫淑媚找來因戲結緣的...CTWANT ・ 16 小時前
論壇炸鍋！韓籍女神來台「都變了」驚呼：到底下什麼藥？韓網掀熱議
韓籍啦啦隊女神來台發展正式邁入「2.0階段」，從最初的李多慧、安芝儇、李雅英、李珠珢，到近期的河智媛、睦那京、徐賢淑等高人氣女神們，近日韓國論壇The Qoo受到熱議，一篇名為「台灣到底對韓國人下了什麼藥？」的討論帖火速竄紅，內容聚焦多位在台發展的韓籍啦啦隊女神。貼文指出，這些韓國啦啦隊成員，自從移居台灣後氣質大變，從高冷專業變得自然親切，連韓網友都驚呼「真的像換了一個人」。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前