員工才知道的私房路線！ 6條最舒服的台灣旅行大公開

台灣旅遊市場吹起一股「慢旅風」。旅遊業者發現，近兩年最受歡迎的行程不再是跑點跑滿，而是「好走、好拍、好休息」，能讓人真正放鬆，不必在景點之間狂奔的路線。

記者整理出旅遊業員工私心推薦的六條「最舒服路線」，從平價一日遊、深度三日遊到季節限定的武陵櫻花季，都是近一年詢問度飆升的熱門選擇。業者表示：「這些行程特別適合想放慢步調的人，一天玩兩個景點也覺得剛剛好。」

「輕鬆玩一天」：便宜、一日遊也能超療癒

旅遊業員工透露，目前平台上最熱賣的一日路線，是不用太早出門、不用走太多路，也能拍到美照的類型。

廣告 廣告

其中，苗栗三灣落羽松 × 採草莓 × 文化館一日遊，可說是「季節限定的療癒小旅行」。落羽松秘境不需登山健行，用步行就能拍到大片美景；到果園採草莓時，只要簡單動作就能體驗採果樂趣。整趟行程節奏輕鬆，深受想放鬆、但又想出門走走的旅客喜愛。

另一條詢問度超高的是陽明山天籟泡湯 × 無國界料理套餐 × 龜吼漁夫市集 × 小油坑一日遊。上午先泡湯暖身、吃飽，再去小油坑散步，最後到重新開幕的漁夫市集買海味。員工笑說：「這條路線完全不用趕，節奏很舒服。」

歐樂沃築夢城堡有「台版迪士尼」之稱。（圖／雄獅旅遊官網）

「走三天更享受」：特色深度旅遊回來率最高

除了一日遊之外，「三天兩夜的深度旅程」也是許多旅客的最愛。業者分析，這類行程不會太滿，通常一天只有兩到三個亮點，適合真正想休息的旅客。

像嘉義三日遊：三隻小豬主題館 × 歐樂沃築夢城堡 × 全新台中海洋館，就是員工最意想不到的爆款。「乍看像親子行程，但其實大人玩更開心，因為完全不累、很好拍，行程都在冷氣房或易走路線，走完一整天都不會酸。」

另一條被員工選為「最療癒鐵道行程」的是高屏藍皮解憂號 × 南迴山海 × 屏水山逢 × 五星福華三日遊。藍皮列車速度慢、窗外風景美，被形容為「坐著就能完成的療癒旅程」，加上南迴沿線的海岸、平緩步道與舒適的五星飯店，讓這條路線爆紅。

武陵的櫻花分布廣、步道平緩，不用走太遠就能拍到滿山粉紅花海。（圖／雄獅旅遊官網）

「季節限定」：武陵櫻花季穩坐必去榜首

若要說哪條行程最容易讓旅客「一年再回訪一次」，莫過於武陵櫻花季。一名旅遊業員工透露，自己最私心推薦的是武陵農場 × 富野度假村三日遊，武陵的櫻花分布廣、步道平緩，不用走太遠就能拍到滿山粉紅花海，「沿途不需要爬坡、不需要長途健走，也能看到最壯觀的景色。」

另一條則是明池仙境 × 礁溪長榮一泊二食 × 武陵賞櫻三日遊，被視為「舒適度最高」的賞櫻行程，旅客可以在賞花前後泡湯、散步，身心完全放慢，適合想要「連旅行都很療癒」的族群。

最好的行程不是最遠，而是「剛剛好」

業者觀察，最受旅客青睞的行程往往具備幾個特質：整體節奏不塞、不累、不趕，景點之間的動線清楚、好走又舒適，沿途既能欣賞美景，也安排足夠的休息時間，不需要長途舟車或頻繁移動。這種「走得順、玩得舒服」的設計，正是今年最容易讓旅客回頭、也最能創造好評的旅遊模式。

這也解釋了為什麼一日遊與三日深度遊會同時熱賣，因為旅客想要的是「放鬆又不無聊」的體驗，無論是泡湯、賞櫻、鐵道巡禮或森呼吸漫步，只要節奏舒服、景色到位、餐食與住宿可靠，就能成為讓人「去了還想再去」的旅行。