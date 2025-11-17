員工抗議遷廠 瓦城：已依法提供協助與配套

（中央社記者江明晏台北17日電）瓦城泰統集團旗下中和工廠將搬遷至桃園中壢，引發員工陳情抗議。瓦城聲明指出，遷廠為因應集團營運規模成長所進行的作業，已依照相關法令及公司既定程序，提供必要協助與配套，部分個案進入勞資協調。

瓦城泰統集團位於中和的工廠將搬遷至中壢，引發基層員工不安並到市府陳抗，多名員工指出，搬遷造成通勤距離加長、生活負擔沉重，公司在補償、審查與行政流程上處理方式，更使員工感到資訊不足、透明度欠佳，權益面臨受損風險。

陳抗員工在現場提出4大訴求，分別是遷廠預告期過短且預告工資無下文，嚴重損害員工權益；資遣費審查標準未公開透明，公平性令人存疑；遷廠補助費有高低差異且對基層員工造成莫大歧視與羞辱；應直接發放非自願離職證明，避免員工被迫先簽自願離職。

瓦城泰統集團今天聲明指出，自啟動新廠建置計畫以來，相關資訊均持續對外公開；自2025年8月起，公司進入實際遷廠準備階段，並透過說明會、部門溝通與個別面談等方式，多次向員工說明遷廠規劃、時程與協助措施，包括交通安排、調動補助、彈性工作方式及個別協助等，協助員工評估最適合的工作與生活安排。

瓦城表示，重視每一名員工的權益，並已依照相關法令及公司既定程序，提供必要協助與配套。目前部分個案已依正式程序進入勞資協調，瓦城將全力配合員工需求與主管機關指導，持續保持開放溝通管道。

瓦城表示，遷廠為因應集團營運規模成長所進行的作業，相關程序均依法辦理，若員工對後續安排仍有任何疑問或需要協助，將持續提供支持，共同尋求最適合的方案。

瓦城強調，集團發展全球研發中心遷廠計畫，是為追求卓越未來而努力，也是集團員工努力的成果，盼能攜手同行，共迎新廠啟用；對於因遷廠而決定離職的員工深感不捨，集團體諒其個人與家庭考量，尊重其決定。

瓦城先前宣布，中壢全球研發中心預計於2025年第4季正式啟用，未來將結合食品安全實驗室、研發廚房與食品研製與供應中心功能，並整合全台物流與供應鏈體系，成為集團在產品創新、品質管理與營運效能提升上的重要加速器。（編輯：楊蘭軒）1141117